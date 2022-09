REKLAMA

Nastroje wśród Niemców coraz częściej charakteryzuje złość oraz poczucie beznadziei i bezsilności – wynika z sondażu przeprowadzonego dla tygodnika „Spiegel”. W badaniu tym 41 proc. ankietowanych twierdząco odpowiedziało na pytanie, czy słowo „złość” opisuje ich obecny stan emocjonalny, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu choćby z majem.

Dla porównania: jeszcze w maju 2020 roku wskaźnik ten wynosił 15 proc., a w maju br. był poniżej 30 proc. – pisze „Spiegel” w sobotę.

Pozytywne określenia respondenci wymieniali rzadziej. Na przykład zaledwie 7 proc. z nich zadeklarowało, że odczuwa radość, a poczucie bezpieczeństwa miało 5 proc. Tych wskazań było mniej niż jeszcze przed rokiem.

Wśród odpowiedzi częściej pojawiały się negatywne odczucia. 42 proc. stwierdziło, że „niepewność” odnosi się do ich stanu emocjonalnego, 33 proc. wskazało „utratę kontroli/bezsilność”, a 26 proc. – „beznadzieję/strach”.

Wytłumaczeniem złych nastrojów może być sytuacja polityczna; rosnąca inflacja, wojna w Europie, obawy o ceny energii i niepewność co do tego, co wydarzy się w najbliższych miesiącach, to oczywiste możliwe przyczyny – zauważa „Spiegel”.

Ankieta została przeprowadzona przez ośrodek badania opinii publicznej Civey w dniach od 16 do 23 września.