Policja zatrzymała w niedzielę trzy osoby w związku ze śmiercią 36-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono przy jednej z dróg lokalnych w okolicach Końskich – poinformowała sierż. szt. Marta Przygodzka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Końskich.

Dodała, że około godziny 2.30 nocą z soboty na niedzielę załoga karetki pogotowia powiadomiła policjantów z Końskich, że w pobliskiej miejscowości przy drodze znaleziono młodego mężczyznę, który nie dawał oznak życia.

Na miejsce skierowano policyjną grupę dochodzeniowo-śledczą, która ustaliła, że zmarły mężczyzna to 36-letni mieszkaniec powiatu koneckiego. Niewykluczone, że do śmierci mężczyzny mógł się ktoś przyczynić. Policja potwierdza, że mężczyzna posiadał ranę „w okolicy klatki piersiowej”.

„Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn: 27-, 33- i 40-latka, wszyscy to mieszkańcy powiatu koneckiego. Ciało mężczyzny zostanie zabezpieczone do badań. Sekcja zwłok wykaże, co było przyczyną zgonu” – dodała funkcjonariuszka.