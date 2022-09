REKLAMA

Prawdopodobnie zostanie wprowadzone opodatkowanie nadzwyczajnych zysków dużych firm – zapowiedział w niedzielę w Nysie (woj. opolskie) prezes PiS Jarosław Kaczyński.

„W tej chwili będą prawdopodobnie opodatkowania tych wszystkich firm, duże opodatkowania, które uzyskują nadzwyczajne zyski dzięki kryzysowi, bo są takie firmy” – powiedział prezes PiS na spotkaniu z mieszkańcami Nysy.

REKLAMA

W sobotę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział wniesienie pod obrady rządu projektu rozwiązań, które dotyczyć będą opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych.

Według Sasina szacowany wpływ z tego tytułu do budżetu państwa to 13,5 mld zł. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na „łagodzenie skutków wzrostu cen energii”. To jak zwykle taki frazes dla naiwnych wyborców.

Podsumowując: złodziejski rząd okradnie złodziejskie państwowe spółki a przy okazji także prywatne, a koszty podwyższone przez ten złodziejski proceder i tak na końcu poniesiemy my wszyscy, szarzy konsumenci, kupujący paliwo, gaz itp. Gdyby rząd chciał nam pomóc, to powinien obniżyć ceny poprzez obniżenie np. marży w państwowych koncernach czy zlikwidowanie opodatkowania. Ale jak widać nie to jest celem – celem jest permanentne okradanie Polaków, rozgrywki w rządzie i podział łupów wewnątrz koalicji rządzącej.