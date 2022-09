REKLAMA

Dwa ostatnie sondaże – dla „Super Expressu” i dla „Wirtualnej Polski – pokazują, że Polacy mają już serdecznie dość PO-PiS-u.

Czy Polacy chcieliby, aby Prawo i Sprawiedliwość przegrało następne wybory? Większość tak. Czy to oznacza, że chcemy, by wybory wygrała Platforma Obywatelska? Jak się okazuje – nie.

REKLAMA

Według wyników najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu” przez Instytut Badań Pollster w dniach 14-15 września Polacy są zdania, że PiS przegra kolejne wybory. 56 proc. badanych uważa, że obecna władza nie utrzyma się po wyborach, a 44 proc. było przeciwnego zdania.

Jednocześnie z innego przeprowadzonego ostatnio sondażu – United Surveys dla Wirtualnej Polski – wynika, że za rządami Platformy Polacy również nie tęsknią.

Aż 61,9 proc. uczestników tego badania nie chciałoby powrotu PO do władzy. Przeciwnego zdania jest zaledwie nieco ponad 27 proc. ankietowanych.

Jak widać Polacy już serdecznie dość mają duopolu Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Pytanie, czy pokażą to podczas wyborów, czy też znów ruszą do urny tylko po to, by wybrać „mniejsze zło”.