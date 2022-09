REKLAMA

W Republice Islamskiej Iranu od 16 września trwają protesty po śmierci Mahsy Amini, trzy dni po jej aresztowaniu w Teheranie za „noszenie nieodpowiednio skromnego stroju”. W starciach zginęło w Iranie ponad 40 osób.

Teraz prezydent Ebrahim Raisi wezwał organy ścigania do „stanowczego działania” przeciwko protestującym i po dziewięciu dniach chce je najwyraźniej zakończyć. Zamieszki dotarły na prowincję, a do protestów doszło także pod abmasadami Iranu. W Grecji w placówkę irańską rzucono nawet granatem.

REKLAMA

W sobotę 24 września w kilku krajach, w tym w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Chile, Francji, Belgii, Holandii i Iraku, kraju sąsiadującym z Iranem, odbywały się wiece solidarności z Irankami, które chcą likwidacji „policji obyczajowej” pilnującej praw szariatu i zniesienia obowiązku noszenia chust islamskich. Postulat taki poparła reformistyczna partia „Związek Ludowy Islamskiego Iranu”.

Iranian President Ebrahim Raisi says he will "deal decisively" with protests that have erupted across the country. At least 35 people have been killed.

Video reportedly from Tehran. pic.twitter.com/vTxO3174g4

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 24, 2022