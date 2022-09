REKLAMA

To już chyba początek rewolucji, a klimatyzm okazuje się hasłem bojowym lewaków. Jak przystało na „proletariat” atakują „ultrabogaczy”, a właściwie ich jachty. Właścicieli nazywają „klimatycznymi zbrodniarzami”, a od dehumanizacji przeciwnika zwykle rewolucja się zaczyna.

Lewacką akcję na przystani jachtowej we francuskim Antibes (Alpes-Maritimes) przeprowadzili „bojownicy” grupy Attac. W sobotę 24 września zablokowali słynne nabrzeże z jachtami milionerów. Zamknęłi m.in. i zabarykadowali bramę prowadzącą do nabrzeża, przy którym cumują superjachty.

ATTAC to antykapitalistyczna grupa (Association pour la Taxation des Transactions pour l’ Aide aux Citoyens), która powstała w grudniu 1998 w Paryżu i zaczynała od propagowania wprowadzenia podatku Tobina. Później doszły inne postulaty.

Na nabrzeżu Antibes rozwinęli transparenty o treści – „Rozbrójmy przestępców klimatycznych” i „Nie pozwól ultrabogaczom niszczyć planety”. Akcja odbyła się spokojnie i po przyjeździe policji blokadę zdjęto. Ta sama grupa, dzień wcześniej blokowała lotnisko w Le Bourget pod Paryżem, w proteście przeciwko prywatnym odrzutowcom. Tam kilku aktywistów trafiło na krótko do aresztu.

Od 15 września Attac prowadzi akcję „rozbrojenia” wszystkich „przestępców klimatycznych”, zwłaszcza właścicieli prywatnych odrzutowców lub superjachtów. Chcieliby zakazu używania prywatnych odrzutowców i megajachtów. I tak dobrze, że nie mówią jeszcze wprost o ich „nacjonalizacji”.

Rzecznik Attac Raphaël Pradeau, twierdzi, że tylko w ciągu ostatniego miesiąca jachty znajdujące się na tym „nabrzeżu miliarderów” skumulowały emisję do 4600 ton CO2. Ich dodatkowym grzechem jest rejestracja w rajach podatkowych. Pięć flag najczęściej reprezentowanych na tym nabrzeżu to Kajmany, Malta, Wyspy Marshalla, Wyspa Man i Wyspy Cooka.

Port Vauban w Antibes to jedna z największych marin na Morzu Śródziemnym z 1500 miejscami do cumowania, w tym ma na stałe 18 superjachtów o długości do 160 metrów.

https://twitter.com/NM_Antibes/status/1573658972569145344?s=20&t=DwRPfAdITJ1YskAPMZ4okQ

Źródło: AFP