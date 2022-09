REKLAMA

Chińscy blogerzy twierdzą, że udało im się rozpoznać córkę komunistycznego dyktatora Korei Północnej – Kim Dzong Una. Latoroślą przywódcy ma rzekomo być 9-latka Kim Ju-ae.

9-letnia Ju-ae występowała przed Kimem, jego żoną i najważniejszym północnokoreańskimi politykami podczas obchodów Dnia Narodowego Korei Północnej na początku tego miesiąca. Wraz z kilkanaściorgiem innych dzieci śpiewała piosenki patriotyczne.

Na pierwszy rzut oka nie wyróżniała się na tle grupy, a jednak chińscy blogerzy zwrócili uwagę na kilka szczegółów, które mają świadczyć o tym, że Ju-ae jest córką Kim Dzong Una.

Po pierwsze fryzura – wszystkie dzieci miały włosy krótkie, związane lub gładko zaczesane na modłę dyktowaną przez komunistyczny reżim. 9-latka natomiast miała włosy rozpuszczone i grzywkę. Po drugie jej strój, który dla nieuważnego oka mógł wyglądać jak mundurki innych dzieci, wyróżniało kilka elementów takich jak białe skarpetki.

Za tym, że dziewczynka jest dzieckiem kogoś ważnego przemawiał również fakt, że koreańska telewizja nieustannie skupiała na niej obiektyw kamery. 9-latka była również postawiona w centrum chórku.

O tym, że wśród występujących dzieci znajdował się ktoś z rodziny Kimów, ma także świadczyć reakcja dyktatora oraz jego żony i siostry. Cała trójka bardzo żywiołowo zareagowała na występ dzieci, a Kim Jo Dzong nawet się wzruszyła, co jest niezwykłe, bo siostra Kim Dzong Una zazwyczaj pozuje na twardą i agresywną urzędniczkę.

Chińscy blogerzy zauważyli również, jak zareagowały dzieci, gdy rodzina dyktatora się do nich zbliżyła. Wszystkie, poza domniemaną córką Kima, podskakiwały z podekscytowania odgrywając typową scenkę, którą później będą mogły wykorzystać propagandowe media. 9-latka jako jedyna wydawała się w ogóle nieprzejęta obecnością głowy państwa na jej występie – stała z boku i zachowywała się tak, jakby Kimowie nie robili na niej żadnego wrażenia.

To jednak właśnie do niej podeszła żona Kim Dzong Una, położyła jej rękę na ramieniu i przez chwilę o czymś rozmawiała tak, jakby dobrze się znały.

Co więcej – po występie rzekoma córka dyktatora odsuwała inny dzieci z przejścia i dyrygowała nimi, jakby była kimś ważniejszym od nich. Te wszystkie szczegóły według chińskich internautów mają jasno wskazywać, że Kimowie niechcący ujawnili swoją córkę.

Chinese NK experts wrote about a girl appearing special to KJU, maybe daughter/family, performing at the National Day concert Sep 8. Disclaimer: It notes issues with focusing on a kid, and I think must be considered palace intrigue not serious news.. https://t.co/kRy1oWAFbd pic.twitter.com/XmuwcPOQT1

But so it notes how Ri Sol Ju interacts with her, her special haircut, wearing white socks to stand out, standing center stage, video edits cutting to a zoom of her after shots of KJU/wife/Kim Yo Jong beaming and singing along. I've reviewed and discovered she also … pic.twitter.com/08zbdCEock

— Colin Zwirko (@ColinZwirko) September 19, 2022