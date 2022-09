REKLAMA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został nazwany „światową ikoną” i zajął pierwsze miejsce na liście 50 najbardziej wpływowych Żydów na świecie w 2022 roku w rankingu izraelskiego dziennika „Jerusalem Post”.

„Najpierw uważano go za ciekawostkę (…), bo zanim został prezydentem Ukrainy, grał prezydenta w sitcomie. Jednak inwazja Rosji na jego kraj w lutym popchnęła go w światło reflektorów i postawiła przed próbą, przed jaką stanęło niewielu przywódców współczesnego świata” – skomentował dziennik w niedzielę.

REKLAMA

„Jerusalem Post” opisał zarówno skuteczność medialnych działań Zełenskiego, jak i jego „wytrwałość i odwagę”. Ocenił, że „osaczony przywódca zmienił światowy porządek w sposób niewidziany od upadku żelaznej kurtyny (…), jednocząc niemal cały zachodni świat przeciwko Rosji”.

„Podczas gdy dalej przewodzi walce Ukrainy przeciw Rosji w wojnie, która wstrząsnęła światowymi rynkami energii i żywności i zbudziła Europę ze względnie komfortowej i spokojnej egzystencji, Zełenski jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi w dzisiejszym świecie i kropka, nie tylko najbardziej wpływowym Żydem świata” – podsumował izraelski dziennik.

Na drugim miejscu na liście 50 najbardziej wpływowych Żydów znalazł się premier Izraela Jair Lapid, a podium zamyka francuska premier Elisabeth Borne. W pierwszej ósemce uplasował się sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Pełną listę można zobaczyć TUTAJ. Co ciekawe w tym roku do pięćdziesiątki nie załapali się przedstawiciele szpryc-biznesu, a przecież to aktualnie największe fortuny na świecie. Ale najwyraźniej teraz to „jest niedobra o tym mówić”…

„Żydzi się chwalą, że mają prezydenta Ukrainy, premier Francji, sekretarza stanu US i połowę ministrów, szefów największych firm informatycznych i kowidianckich itp., itd. Ale powiedz im, że ich udział we władzy jest cokolwiek nieproporcjonalny to cię nazwą antysemitą” – skomentował ranking redaktor naczelny Najwyższego CZASu! Tomasz Sommer.

Żydzi się chwalą, że mają prezydenta Ukrainy, premier Francji, sekretarza stanu US i połowę ministrów, szefów największych firm informatycznych i kowidianckich itp., itd. Ale powiedz im, że ich udział we władzy jest cokolwiek nieproporcjonalny to cię nazwą antysemitą. https://t.co/1FXYdrUNIa — Tomasz Sommer (@1972tomek) September 25, 2022