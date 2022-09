REKLAMA

Brytyjczyk Aiden Aslin opowiada o rosyjskiej niewoli. 28-latek znalazł się wśród dziesięciu wypuszczonych przez Rosjan jeńców w ramach wymiany wojennych niewolników.

W ubiegłym tygodniu Rosja uwolniła 10 jeńców wojennych, pojmanych na Ukrainie. To efekt mediacji saudyjskiego księcia koronnego Muhammada ibn Salmana.



Wielka Brytania poinformowała, że wśród uwolnionych jest pięciu brytyjskich obywateli. Ponadto wolność odzyskali obywatele amerykańscy, szwedzcy, chorwaccy i marokańscy. Wylądowali oni w saudyjskim Rijadzie.

Wśród uwolnionych jest Brytyjczyk Aiden Aslin, który został skazany przez Rosjan na śmierć. Teraz wspomina kilkumiesięczną niewolę.

W rozmowie z „The Sun” Aslin ocenia, że był traktowany „gorzej niż pies”. Przyznaje, że liczył się ze śmiercią.

Wspomina, iż był więziony w dwuosobowej celi z czterema innymi osobami. Były tam wszy, brakowało toalety. Załatwiać się trzeba było do butelek. Wszyscy karmieni byli przede wszystkim suchym chlebem.

Aslin dodaje, że będąc już jeńcem, został przez Rosjan ugodzony nożem w plecy. Podczas przesłuchań bił bity, a oprawcy obiecywali mu „piękną śmierć”.

NEW: Aiden Aslin, Shaun Pinner & John Harding’s first video on their way home to the UK, as five British captives are freed ✈️

“We just want everyone to know we’re out of the danger zone and on our way home to our families…thanks to everyone who’s been supporting us” – Aiden pic.twitter.com/7lbPk4wS2E

— Emma Vardy (@EmmaVardyTV) September 21, 2022