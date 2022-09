REKLAMA

Najbliższy pokaz filmu „Jedwabne. Historia Prawdziwa” będzie miał miejsce w czwartek 29 września w Gdyni.

Zapraszamy wszystkich serdecznie na pokaz naszego przełomowego filmu „Jedwabne. Historia Prawdziwa”. Seans odbędzie się już w najbliższy czwartek 29 września o godzinie 13.00 w Centrum Filmowym w Gdyni w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Filmowym NNW. Wstęp wolny, więc śmiało.

O czym jest film „Jedwabne. Historia Prawdziwa”?

Długo wyczekiwany film dokumentalny „Jedwabne. Historia Prawdziwa” odkłamuje prawdę o tragicznych wydarzeniach w Jedwabnem. Produkcja Tomasza Sommera, Macieja Dębały oraz prof. Marka Jana Chodakiewicza powstała w oparciu o pierwszą, kompletną, dwutomową monografię dotyczącą zbrodni, którą od dwudziestu lat obciążani są Polacy.

Film unaocznia absurdalne tezy Jana Tomasza Grossa, który walnie przyczynił się do obarczenia winą naszego narodu. To jednak jedyny „komediowy” element produkcji. Przede wszystkim jest ona rzetelną próbą pokazania, kto i jak naprawdę zamordował Żydów 10 lipca 1941 r. Co ciekawe, misji filmu, również w formie zamkniętego pokazu, odmówiły w zasadzie wszystkie kina w Warszawie.

Nasz film o zbrodni w Jedwabnem można również obejrzeć w Internecie!

