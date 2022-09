REKLAMA

Obniżenie temperatury o ok. 1 st. C w wybranych szkołach i wcześniejsze wyłączanie oświetlenia miejskiego nad ranem – to niektóre sposoby na oszczędzanie, wprowadzone w Lublinie w związku z wysokimi cenami energii. Miasto rozważa też ograniczenie iluminacji budynków, fontann, pomników.

– Proponowane przez rząd zmniejszenie zużycia prądu o 10, 20 czy 30 proc. nie zrekompensuje drastycznej podwyżki cen energii. Jest to więc dla samorządów duży problem – poinformował zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju Artur Szymczyk.

Dodał, że aktualna umowa na zakup energii elektrycznej obowiązuje od 1 lipca br. do 30 czerwca 2024 r. Ceny na dostawę energii elektrycznej wzrosły o ponad 250 proc. w stosunku do poprzednio obowiązujących stawek, a nowe stawki na zakup energii elektrycznej dla zasilenia latarni w stosunku dwuletnim są wyższe od poprzednich o około 345 proc.

Podkreślił jednocześnie, że ratusz podejmuje wiele działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii, starając się dobierać je tak, by były jak najmniej odczuwalne przez mieszkańców.

– Przy realizacji nowych inwestycji staramy się stosować różne rozwiązania, które pozwalają na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z sieci, m.in. poprzez zastosowanie oświetlenia ledowego oraz odnawialnych źródeł energii. Natomiast w obiektach już istniejących wprowadzane są kompensacje mocy biernej, co pozwala na zmniejszenie wysokości opłat – wyjaśnił.

Jak przekazał lubelski ratusz, od czerwca wprowadzono korektę godzin włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego, co również przekłada się na zmniejszenie zużycia energii. Chodzi o wcześniejsze o około 30 minut wyłączanie oświetlenia w porze porannej oraz późniejsze o 5 minut jego włączanie w porze popołudniowo-wieczornej. Przekłada się to na oszczędności w kwocie około 75 tys. zł za czerwiec oraz około 170 tys. w następnych miesiącach.

– Jednak z uwagi na wpływające w ostatnim czasie wnioski mieszkańców i zbliżający się okres jesienno-zimowy, zrezygnowano z późniejszego włączania oświetlenia w porze popołudniowo-wieczornej. Nadal natomiast obowiązuje zmiana w godzinach porannych i wcześniejsze o około 40 minut wyłączanie oświetlenia – dodała Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego ratusza.

Poinformowała również, że na podstawie szczegółowej analizy zużycia ciepła w miejskich placówkach oświatowych, tam gdzie było to możliwe, zdecydowano o obniżeniu temperatury ogrzewania w szkołach o ok. 1 st. Celsjusza – jak zaznaczyła – bez pogorszenia komfortu cieplnego w tych obiektach.

– Regulacja parametrów węzła cieplnego w placówkach oświatowych już się rozpoczęła i potrwa do końca października. Dodatkowo, prowadzone są spotkania z dyrektorami placówek oświatowych, podczas których przedstawiamy możliwości oszczędzania oraz racjonalnego korzystania z energii cieplnej. Średnie obniżanie temperatury w pomieszczeniach o 1 st. Celsjusza w sezonie grzewczym pozwala na zredukowanie zużycia ciepła o 5-8 proc., nie obniżając tym samym komfortu cieplnego – wyjaśniła Góźdź.

Przekazała, że aktualnie nie jest planowana rezygnacja z miejskiej iluminacji świątecznej, ale pod uwagę brana jest zmiana sposobu i godzin jej funkcjonowania.

– Aktualnie analizowane są także możliwości ograniczenia zużycia energii elektrycznej elementów oświetlenia na Placu Litewskim czy deptaku, w szczególności iluminacji fontann, budynków, pomników i drzew, mając jednocześnie na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w tym centralnym punkcie miast – dodała.