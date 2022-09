REKLAMA

„Gnatowski miał zapalenie płuc i ciężką niewydolność oddechową. […] wyniki testu aktora na koronawirusa dostały służby sanitarno-epidemiologiczne. Okazało się, że Gnatowski był zakażony” – informowało w 2020 roku RMF24. Ponadto odtwórca roli Boczka w kultowym serialu „Świat według Kiepskich” chorował na cukrzycę. Teraz na jaw wychodzą dodatkowe fakty.

Aktor poza covidem chorował także na cukrzycę typu 2. Choć przed śmiercią zmienił swoje przyzwyczajenia i napisał książkę „Dieta bez wyrzeczeń”, która jest formą promocji zdrowego stylu życia, to jego choroba wciąż pozostawała bardzo poważna.

– Cukrzyca nie boli, nie daje szczególnych objawów. Natomiast jej powikłania są dramatyczne – mówił w 2016 roku rozmowie z RMF FM Dariusz Gnatowski. – Kiedyś podejrzewałem, że mam jakiś kłopot. Poszedłem do lekarza i dostałem tabletki. Nikt mi nie powiedział, że to jest choroba przewlekła, na którą trzeba leczyć się ciągle – opowiadał aktor ze Śląska.

Książka o „Świecie według Kiepskich”. Nowe fakty ws. śmierci Dariusza Gnatowskiego

Niedługo premierę będzie miała książka, która opowiada o kultowym serialu „Świat według Kiepskich”. Już teraz wiadomo, że pojawią się w niej nowe fakty dotyczące śmierci odtwórcy roli Boczka.

– Tak wczesna i nagła śmierć Darka Gnatowskiego była dla całej ekipy totalnym zaskoczeniem. Ciężko znaleźć w sobie zgodę, kiedy ktoś umiera w sile wieku. Darek opuścił nas tuż przed zdjęciami do kolejnej sesji. Pamiętam, że przed samym pisaniem tej serii dzwoniłam do niego, ponieważ były pomysły na dwa odcinki z dużym udziałem Boczka. W żargonie mówimy, że były pisane na niego. Po jakimś czasie od tamtej rozmowy Darek zachorował – zdradziła Anna Skowrońska kierowniczka i współproducentka „Świata według Kiepskich”.

Aktor miał być nieświadomy tego, co mu jest i jaki jest jego stan: – Poczuł się gorzej i nie zareagował w porę. Po prostu uznał to za przeziębie­nie. Za późno trafił do szpitala. Nie było już ratunku. Szok – dodała Skowrońska.

Gnatowski to nie tylko Boczek. Zmarł świetny aktor

– Dwa scenariusze pisane na Darka poszły do kosza. Jego śmierć była ta­kim zaskoczeniem, że wszyscy się zatrzymaliśmy, zastanawiając się, co robić dalej, co pisać, jak teraz pisać – powiedziała.

Aktor w chwili śmierci miał 59 lat. Najpopularniejszą postacią jaką wykreował był Arnold Boczek – sympatyczny sąsiad tytułowej rodzinki z serialu „Świat według Kiepskich”. Gnatowski był jednak również cenionym aktorem teatralnym.