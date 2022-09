REKLAMA

W mieście Iżewsk, stolicy republiki Udmurcja w europejskiej części Rosji, doszło w poniedziałek do strzelaniny w szkole; odnotowano co najmniej dziewięć ofiar śmiertelnych, w tym pięcioro dzieci, a 20 osób zostało rannych – poinformowała agencja Reutera za rosyjskimi mediami.

Napastnik zastrzelił pięcioro dzieci, dwóch nauczycieli i dwóch pracowników ochrony. Na miejsce zdarzenia przybył gubernator Udmurcji Aleksandr Breczałow, który powiadomił w nagraniu wideo na Telegramie, że sprawca zbrodni miał później popełnić samobójstwo.

REKLAMA

„Są zabici i ranni wśród dzieci. (…) Szkołę ewakuowano, teren placówki został otoczony przez (funkcjonariuszy policji i służb)” – oznajmił szef regionalnych władz.

Informacje o samobójstwie sprawcy ataku potwierdził oddział rosyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych w Udmurcji. W komunikacie MSW powiadomiono o odnalezieniu ciała mężczyzny. Nie udało się jeszcze ustalić jego tożsamości.

Według wstępnych doniesień, przekazanych przez deputowanego do rosyjskiej Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu) Aleksandra Chinsztejna, napastnik był uzbrojony w dwa pistolety.

The Investigative Committee of the #Russian Federation reports that nine people were killed in the school shooting in #Izhevsk – 5 schoolchildren, 2 guards and 2 teachers. pic.twitter.com/11s9PqLUuL

— NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022