REKLAMA

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan i szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken ostrzegli Rosję, że użycie broni jądrowej będzie oznaczało dla niej katastrofalne konsekwencje. Takie ostrzeżenia mieli wystosować wobec Moskwy także przedstawiciele innych państw NATO.

Jak pisze „New York Times”, Sullivan użył sformułowania „katastrofalne konsekwencje” we wszystkich trzech wywiadach, jakich udzielił w niedzielę amerykańskim stacjom telewizyjnym. Odmówił podania szczegółów odpowiedzi USA na użycie broni jądrowej przez Rosję, dodał jednak, że Rosja „bardzo dobrze rozumie, co Stany Zjednoczone zrobią w odpowiedzi (…) bo im to wyłuszczyliśmy”. Sullivan zapowiedział też dodatkowe dotkliwe sankcje, jeśli Rosja zdecyduje się na aneksję okupowanych terytoriów.

REKLAMA

W podobny sposób wyraził się sekretarz stanu USA Antony Blinken w wywiadzie dla programu „60 Minutes” w telewizji CBS.

„To bardzo ważne, by Moskwa od nas to usłyszała i wiedziała, że konsekwencje będą przerażające, i bardzo jasno to wyraziliśmy” – powiedział. Dodał później, że użycie broni jądrowej będzie miało „katastrofalne efekty dla – co oczywiste – kraju, który jej użyje, ale również dla wielu innych krajów”.

Jak podał w niedzielę „Financial Times”, także inne państwa NATO ostrzegły Rosję na temat konsekwencji użycia broni atomowej. Według źródeł dziennika odpowiedź ta prawdopodobnie nie będzie jądrowa, jednak Rosja zostanie ukarana uderzeniem konwencjonalnym.