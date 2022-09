REKLAMA

Deputowany do Dumy Państwowej i bliski współpracownik oraz przyjaciel Władimira Putina – Andriej Gurulow – twierdzi, że Rosja szybciej użyje broni atomowej wobec Polski niż wobec Ukrainy.

Andriej Gurulow, deputowany do Dumy Państwowej i bliski współpracownik Putina, pisze na Telegramie, że w ocenie Rosjan użycie taktycznej broni jądrowej na Ukrainie byłoby bez sensu. Wojskowy twierdzi, że po pierwsze – Moskwa ma wystarczające zapasy broni, by wygrać tę wojnę bez atomówek. „Po drugie, mieszkają tam nasi ludzie” – dodaje we wpisie Gurulow.

REKLAMA

Rosja nie zrzuci bomby atomowej na Ukrainę, ale na Polskę już może?

W tym samym wpisie wojskowy sugeruje, że o ile Rosjanie nie chcieliby zrzucać atomówki na terytorium Ukrainy, to już w przypadku Polski nie mieliby takich skrupułów. Zdaniem Gurulowa na granicy polsko-ukraińskiej rozmieszczane są wojska NATO.

„Widać, że są skłonni przemieszczać wojska NATO w Polsce do granicy z Ukrainą. To tam, jeśli się pojawią, będzie idealny cel dla taktycznej broni jądrowej, aby nikt inny nigdy tego nie spróbował” – napisał przyjaciel Władimira Putina.