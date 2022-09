Wyłącznik krańcowy to element zabezpieczający wielu urządzeń. W jaki sposób działa? Jakie jest zastosowanie wyłączników krańcowych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

W jaki sposób działa wyłącznik krańcowy?

Wyłącznik krańcowy to urządzenie, które pełni rolę nadajnika dyspozycyjnego w systemach sterowania. W momencie, gdy ruchoma część układu osiąga określoną pozycję krańcową następuje zmiana stanu styków, co powoduje jego wyłączenie. Wyłączniki krańcowe to urządzenia, które stanowią pewne zabezpieczenie przed przekroczeniem granicznego położenia elementu wykonawczego. Mogłoby ono skutkować nie tylko poważnym uszkodzeniem samej maszyny, ale również jej otoczenia.

Zastosowanie wyłączników krańcowych

Wyłącznik krańcowy to urządzenie, które wykorzystuje się w przemyśle jako element zabezpieczający różnego rodzaju maszyny, roboty, czy urządzenia transportowe, np. suwnice. Zastosowanie znajduje również w automatyce budynków, gdzie wykorzystywany jest między innymi w sterowanych elektrycznie bramach, czy roletach. Szerokie zastosowanie wyłączników krańcowych sprawia, że w sprzedaży dostępne jest wiele ich modeli, które mogą różnić się między innymi rodzajem głowicy (np. pręt, dźwignia z rolką, sprężyna, trzpień, itp.), wymiarami, prądem styków, typem zastosowanego złącza, czy konfiguracją wyjścia. W sprzedaży dostępne są również modele o wysokiej klasie szczelności, np. IP67, co sprawia, że są one przystosowane do pracy w warunkach dużej wilgoci, czy zapylenia.

Na co zwrócić uwagę wybierając wyłącznik krańcowy? Istotny w tym przypadku jest przede wszystkim rodzaj styku (z reguły NO+NC), a także parametry prądowe urządzenia, czyli maksymalny prąd styków, ich obciążalność, a także napięcie przełączane. Bardzo ważna jest również trwałość mechaniczna urządzenia, która jest szczególnie istotna w przypadku zastosowania krańcówki w intensywnie użytkowanym sprzęcie. W przypadku bardzo małych aplikacji stosuje się natomiast mikrowyłączniki krańcowe, które charakteryzują się dużą sprawnością oraz niewielkimi wymiarami.

Podsumowując należy stwierdzić, że wyłączniki krańcowe to urządzenia, bez których trudno wyobrazić sobie prawidłowe działanie różnego rodzaju sprzętów.