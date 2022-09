REKLAMA

Izrael przyjmie na leczenie 20 ciężko rannych ukraińskich żołnierzy; pomoc medyczna obejmie operacje protetyczne i rehabilitację poszkodowanych – poinformował na Twitterze ambasador Izraela na Ukrainie Michael Brodsky. Dwaj pierwsi wojskowi są już hospitalizowani w klinice pod Tel Awiwem.

Ukraińscy żołnierze trafili do Sheba Medical Center, czyli największego szpitala w Izraelu – powiadomił Brodsky.

Israel will receive for treatment 20 Ukrainian servicemen who were seriously wounded during the war. The first 2 will arrive in Israel today, and will be treated at @AFSMC The treatment includes prosthetics and rehabilitation. @IsraelinUkraine @MASHAVisrael @IsraelMFA @IsraelMOH

— Michael Brodsky (@michael_brodsk) September 25, 2022