Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarza RMF FM Rocha Kowalskiego wynika, że już niebawem z rządu warszawskiego odejdzie Michał Dworczyk. Szef KPRM do dymisji ma się podać sam – przy okazji przewidywanych zmian w rządzie. Nie wiadomo jednak na jaką skalę będą one zakrojone.

Oficjalnie członkowie rządu warszawskiego mówią, że zdarzyć się może wszystko. Nieoficjalnie jednak odwołanie Dworczyka ma być już przesądzone. Posunięcie to miałoby wzmocnić pozycję Mateusza Morawieckiego, o czym mówi się w kontekście żądań wymiany premiera.

Spekulacje na temat odejścia Dworyczka z rządu pojawiają się już od roku, kiedy to zaczęły wypływać kolejne maile służbowe wykradzione z prywatnej skrzynki szefa KPRM. Rząd warszawski jednak oficjalnie dystansuje się od wycieku i utrzymuje, że korespondencja to mogła być zmanipulowana. Twierdzi też, że to „akcja rosyjskich służb”.