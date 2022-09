REKLAMA

Rzecznik prasowy pisowskiego rządu Piotr Müller był gościem w „Gościu Wiadomości” TVP info. Polityk mówił m.in. o podatku od nadmiarowych zysków.

Müller przedstawił w programie najnowsze decyzje warszawskiego rządu. – Pierwsze to projekt ustawy, który gwarantuje do określonej ilości kWh stałe ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i drugi punkt ważny również, to Rada Ministrów wyraziła zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG-u. To jest drugi etap konsolidacji sektora energetycznego, paliwowego w Polsce, więc też ważna i bardzo dobra decyzja – mówił rzecznik w TVP Info.

Polityk wyjaśnił także, co dalej z podatkiem od nadmiarowych zysków. Z tego, co powiedział, rządzący będą dyskutować nad jego kształtem w najbliższym czasie.

– Premier Morawiecki mówił kilka, albo nawet kilkanaście tygodni temu o tym, że takie rozwiązanie powinno być poważnie rozważane. Patrzyliśmy też co dzieje się na rynku europejskim jeśli chodzi o regulacje unijne, niestety ten mechanizm unijny jest bardzo powolny, więc teraz decyzja o tym, żeby szukać rozwiązań na polu krajowym i ten podatek od nadmiarowych zysków jest w tej chwili przedmiotem debaty rządowej – powiedział Müller.

– Ostateczna formuła jest do dyskusji, ale nie ulega wątpliwości, że on musi być wprowadzony, ale też dotykać przede wszystkim tych przedsiębiorstw, które faktycznie korzystają na tej nietypowej sytuacji geopolitycznej – dodał polityk.