REKLAMA

Czy w cieniu wojny Niemcy próbują zrealizować do końca swój projekt budowy europejskiego imperium?

Od 24 lutego oczy całego świata są skierowane na Ukrainę. Nie ma w tym nic dziwnego – w końcu toczy się tam pełnowymiarowa wojna, której celem jest przejęcie rosyjskojęzycznych terenów tego kraju. Władimir Putin nie odpuszcza, co widać m.in. po decyzji o rozpoczęciu częściowej mobilizacji. Wiele wskazuje na to, że konflikt nie wygaśnie, a jedynie przybierze na sile, ponieważ obie strony są zdeterminowane, aby postawić na swoim. Jak wskazuje jednak prof. Adam Wielomski, nie powinniśmy tracić z oczu naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy bowiem prowadzą swoją grę, która może okazać się dla nas większym zagrożeniem niż to, co dzieje się na Wschodzie.

REKLAMA

„Podczas gdy patrzymy na Ukrainę, to najważniejsze i dotyczące nas wydarzenia dzieją w Niemczech. Gdy bowiem Ukraina i Rosja zmagają się militarnie w celu wytyczenia swoich dwustronnych granic, których ostateczny kształt nie jest dla nas kwestią aż tak bardzo istotną, to Olaf Scholz i cała niemiecka klasa polityczna prowadzą ofensywę w celu przekształcenia Unii Europejskiej z konfederacji państw w państwo federalne, z Polską jako częścią tego niemieckiego imperium” – tłumaczy prof. Adam Wielomski w swoim felietonie „Imperialna ofensywa Olafa Scholza”, który został opublikowany w najnowszym wydaniu naszego magazynu.

Cały felieton przeczytasz w najnowszym numerze „Najwyższego Czasu!”

Prof. Adam Wielomski obnaża plany Niemców

W swoim felietonie prof. Adam Wielomski wymienił najważniejsze plany Niemców, którzy już nie kryją się ze swoimi imperialnymi dążeniami. Jak się okazuje, Berlin chce doprowadzić do federalizacji Unii Europejskiej i zniesienia narodowego prawa weta, a także stworzyć armię europejską. Na ich drodze stoją jednak dwa kraje: Polska oraz Węgry, które z tego powodu muszą zostać spacyfikowane.

„Innymi słowy: kanclerz zaproponował budowę imperium europejskiego ze wspólną armią, prawem i ośrodkiem suwerenności.(…) Berlin chce zbudować imperium europejskie pod swoim przywództwem, ale w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nie ma zasiadać przedstawiciel tego wielonarodowego imperium, lecz Niemiec!” – ostrzega prof. Adam Wielomski na łamach „Najwyższego Czasu!”.

Cały felieton przeczytasz w najnowszym numerze „Najwyższego Czasu!”