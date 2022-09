REKLAMA

Floyd Mayweather Jr. – jeden z najbardziej utytułowanych pięściarzy świata – jest już na sportowej emeryturze. Nie przeszkadza mu to jednak w tym, by od czasu zawalczyć, wykonać brutalny nokaut i zgarnąć kilka milionów dolarów.

Mayweather Junior oficjalnie zakończył karierę bokserską 26 sierpnia 2017 roku po zwycięstwie z gwiazdą mieszanych sztuk walki i mistrzem UFC Irlandczykiem Conorem McGregorem w hali T-Mobile Arena w Las Vegas. To było 50. zwycięstwo w karierze Amerykanina i tym pięknym, okrągłym wynikiem postanowił on zamknąć pewien rozdział w swoim życiu.

Dziś 45-letni sportowiec wciąż walczy, ale jedynie w walkach pokazowych. W 2018 roku walczył z Japończykiem – kickbokserem Tenshinem Nasukawą. Trzy lata później, w 2021, z… YouTuberem Loganem Paulem.

W tym roku Mayweather też wychodził na ring. W maju walczył z Donem Moorem w maju, a w sobotę 24 września – z fighterem MMA Mukuru Asakurą.

Ostatnia walka Amerykanina trwała dwie nie pełne rundy. Nim jednak gong zdążył zabić – Mayweather dokonał brutalnego nokautu na swoim przeciwniku. Trzeba dodać, że był to pierwszy raz, gdy komukolwiek udało się z nokautować Asakurę. Za tę wygraną były bokser dostanie ogromne pieniądze – 20 milionów dolarów.

– Chodzi o to, żeby pracować mądrzej, a nie ciężej. Miałem świetną karierę, bo im mniej cię uderza, tym dłużej żyjesz. Dopóki nie przyjmę żadnych ciosów, będę robił wystawy i dobrze się bawił – wyjawił Amerykanin w rozmowie z „Daily Mail”.

A right hand from Floyd just before the bell brings an end to the bout, and Asakura suffers his first KO loss ‼️

『The Battle Cats presents SUPER RIZIN』

🎟PPV🔻https://t.co/xluM3LdybU pic.twitter.com/hivHA3WrUn

— RIZIN FF English (@rizin_English) September 25, 2022