Sprowadzanie aut z zagranicy cieszy się w Polsce dużą popularnością – w II kwartale 2022 r. stanowiły one ponad połowę wszystkich dostępnych ofert na rynku samochodów używanych. Jakie państwa znajdują się w czołówce zainteresowań Polaków?

Dane serwisu autobaza.pl jednoznacznie wskazują, że największym zaufaniem wśród polskich kierowców cieszą się pojazdy niemieckie, które od lat pozostają w tej kwestii niepodważalnym liderem. Za atrakcyjne uznawane są w Polsce także auta importowane z Francji, Belgii i Stanów Zjednoczonych.

Niemcy niewątpliwym liderem

W II kwartale br. samochody pochodzące z Niemiec stanowiły aż 38% wszystkich ofert na rynku wtórnym, ponownie osiągając w ten sposób znaczną przewagę nad innymi krajami. Dane serwisu autobaza.pl wskazują jednak niewielki (-3%) spadek w tej grupie względem analogicznego okresu w ubiegłym roku. Biorąc jednak pod uwagę przedpandemiczny 2019 r., obecnie ofert aut zza zachodniej granicy jest zauważalnie mniej (-12%).

Na drugim miejscu ponownie znalazły się natomiast auta importowane z Francji – stanowiły one 8% wszystkich ofert dostępnych na rynku wtórnym. Warto zaznaczyć, że w II kwartale 2022 roku Polacy sprowadzili ich aż o 34% więcej niż w roku 2021.

Podobnym wzrostem zainteresowania cieszyły się w II kwartale br. także samochody sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych – odnotowano 38% zwiększenie się wolumenu ofert w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r., co dało im w sumie udział około 4% w całym rynku. Także auta pochodzące z Belgii stanowiły w tym roku 4% importowanych pojazdów – w tym przypadku wzrost wyniósł jednak jedynie 2%.

„W Polsce od wielu lat obecny jest trend sprowadzania samochodów z Niemiec, które cieszą się największym zaufaniem społeczeństwa. Co więcej, widać ogromną różnicę w stosunku do innych państw – sprowadzane z nich pojazdy stanowią jedynie kilka procent rocznego importu. Liderowanie Niemiec wynika między innymi z niedużej odległości pomiędzy krajami, dzięki czemu transport następuje szybko i sprawnie. Istotne znaczenie ma także ogólnie panujące wśród Polaków przekonanie, że nasi zachodni sąsiedzi bardzo dbają o swoje samochody i poruszają się nimi jedynie po dobrej jakości drogach” – mówi Marek Trofimiuk, ekspert serwisu motoryzacyjnego autobaza.pl.

Przeszłość auta na wyciągnięcie ręki

Pomimo iż tak upodobane przez Polaków niemieckie samochody słyną z solidności, a ich właściciele z dbania o ich stan, nigdy nie można być pewnym, że oglądany na aukcji samochód nie przeszedł w przeszłości poważnej szkody. Jest to trudne do zweryfikowania na własną rękę, szczególnie wtedy, kiedy auto zostało importowane do Polski. Sytuację zmieniają dostępne na rynku raporty historii pojazdu.

„Dzięki raportom autobazy.pl niejednokrotnie zdarzało się 'uratować’ osoby przed kupnem samochodu z 'bogatą’ przeszłością. Dostępne w naszych bazach dane z Niemiec, Francji, Belgii, Szwajcarii i wielu innych europejskich rynków, a także z USA pozwalają dobrze prześledzić przeszłość auta, którym się interesujemy. W przypadku ewentualnych incydentów z udziałem pojazdu, znajdziemy ich opis oraz oszacowanie wartości. Warto wiedzieć, że portal autobaza.pl dla marek BMW i FORD posiada szczegółową historię serwisów z ASO” – podsumowuje Marek Trofimiuk, ekspert serwisu motoryzacyjnego autobaza.pl.

Raporty umożliwiają „prześwietlenie” historii tak popularnych w Polsce samochodów importowanych. Zebrane międzynarodowe dane pozwalają m.in. na weryfikację dat przeprowadzanych przeglądów, przebiegu pojazdów czy odnotowanych wypadków. Dla marek BMW i FORD dostępna jest także szczegółowa lista wszystkich wizyt serwisowych w ASO. Warto pamiętać, że znajomość przeszłości własnego samochodu jest bardzo ważna w jego dalszej eksploatacji.