Transport pianina – samodzielna akcja czy profesjonalna pomoc?

Uwielbiasz muzykę? Gra na pianinie lub fortepianie jest Twoją pasją? A może dopiero uczysz się gry na tym instrumencie i pragniesz, aby przedmiot ten zdobił Twój salon, ale obawiasz się jak go przenieść i co z nim zrobić w czasie przeprowadzki? Zarówno pianino jak i fortepian stanowią bardzo delikatne sprzęty.

Z tego powodu w trakcie ich przenoszenia i transportu należy zachować szczególną ostrożność. Pianino jest wielkogabarytowym instrumentem o wadze od 100 do 300 kg (w zależności od rodzaju). Dodatkowo, ciężar ten nie jest rozłożony w sposób równomierny co stanowi niewątpliwe utrudnienie zarówno w czasie pakowania, jak i przenoszenia oraz transportu sprzętu. Duże wymiary, wysoka waga połączona z delikatnością wymusza konieczność odpowiedniego podejścia do przedstawionego instrumentu, aby go nie uszkodzić. Możesz przetransportować go we własnym zakresie lub skorzystać z pomocy profesjonalistów z Fortis, którzy doskonale wiedzą jak zabezpieczyć tak delikatne sprzęty, aby bez żadnych uszkodzeń mogły zostać przewiezione nawet setki kilometrów.

Jak zorganizować samodzielny transport fortepianu lub pianina?

Jeśli planujesz samodzielnie przewieźć swoje pianino to pierwszym krokiem powinno być szczegółowe rozeznanie – z jakim dokładnie rodzajem pianina masz do czynienia i ile waży. Następnym punktem jest zmierzenie drzwi, szerokości korytarza/windy oraz wszelkich innych miejsc, przez które musisz przejść z pianinem, aby upewnić się, że dysponujesz odpowiedniej wielkości przestrzenią.

W następnym etapie musisz zorganizować wsparcie – w trakcie przenoszenia pianina potrzebujesz 3-4 osoby do pomocy.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie ramp oraz podkładek w samochodzie i zabezpieczenie pianina – możesz wykorzystać do tego celu koce oraz folię bąbelkową. W sytuacji, kiedy przewozisz więcej rzeczy niż tylko samo pianino, to pracę rozpocznij od wniesienia oraz zabezpieczenia pianina, a dopiero później zapakowania pozostałych rzeczy.

Przewóz pianina – z pomocą firmy Fortis to proste!

Jeśli obawiasz się zniszczenia pianina czy fortepianu i chcesz skorzystać z profesjonalnej pomocy firmy przeprowadzkowej, która zagwarantuje Ci bezpieczeństwo Twojego sprzętu to zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy Fortis https://fortis-przeprowadzki.pl/uslugi/transport-pianin. Fortis ubezpiecza każdy ruch z Twoim fortepianem lub pianinem. Wykorzystuje narzędzia ze specjalnym przeznaczeniem do przenoszenia fortepianów, a także najwyższej jakości materiały zabezpieczające. Fortis tworzy również specjalne skrzynie drewniane w taki sposób, aby pasowały do przewożonego przedmiotu. Dodatkowym atutem jest możliwość tymczasowego przechowania sprzętu w magazynie Fortis.

Transport pianina cena

Aby dowiedzieć się ile kosztuje transport pianina w firmie Fortis należy skorzystać z darmowej wyceny. Nie ma jednej stałej stawki usługi, gdyż uzależniona jest ona od wielu czynników, między innymi tego skąd i dokąd ma zostać przewieziony dany sprzęt. Skontaktuj się z Fortis i poznaj ofertę przygotowaną indywidualnie pod Twoją przeprowadzkę!