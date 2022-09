REKLAMA

Już niedługo odbędzie się XI Konferencja Prawicy Wolnościowej, w czasie której zaprezentujemy film „Alfabet Michalkiewicza”.

Tomasz Sommer, Janusz Korwin-Mikke, Stanisław Michalkiewicz, Grzegorz Braun, Sławomir Mentzen, premiera pierwszego filmu o Michalkiewiczu, Targi Książki Prawicowej – oto wybrani prelegenci i niektóre atrakcje XI KONFERENCJI PRAWICY WOLNOŚCIOWEJ. Nasza cykliczna impreza, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, tym razem odbędzie się w dniach 12-13.11.2022 r. (sobota i niedziela) w Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal (budynek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5). To bardzo dogodna lokalizacja: tuż obok Ronda Charles’a de Gaulle’a oraz rzut beretem od ul. Nowy Świat.

Pomóż nam sfinansować XI Konferencję Prawicy Wolnościowej

W CIĄGU DWÓCH DNI:

1. …nasi goście, LIDERZY RUCHU WOLNOŚCIOWEGO, pobudzą Państwa intelektualnie, komentując bieżące wydarzenia polityczne i ukazując obecne, kryzysowe wydarzenia w ponadczasowym kontekście. Będą otwarci na Państwa głosy i opinie – także te polemiczne. Lista prelegentów, wśród których pojawią się nowe tuzy naszego środowiska, będzie stopniowo uzupełniana.

2. …premierowo zaprezentujemy FILMOWĄ NIESPODZIANKĘ! Nasza dokumentalna produkcja nosi tytuł: ALFABET MICHALKIEWICZA. To specjalny prezent na urodziny chyba najbardziej wyrazistego i bezkompromisowego, polskiego publicysty, który urodził się 8 listopada 1947 roku. Zaledwie 4 dni po 75. urodzinach p. Stanisława wyemitujemy trwającą ok. 70 minut produkcję dokumentalną prezentującą niezwykłą sylwetkę solenizanta i jego publicystyczne koncepcje. Film jest przekrojowy. Łączy biografię naszego bohatera ze skondensowanym ukazaniem Jego poglądów. Film przygotowują autorzy unikatowego dokumentu „Jedwabne. Historia prawdziwa”.

3. …odbędą się TARGI KSIĄŻKI PRAWICOWEJ. Przez wzgląd na charakter imprezy możecie Państwo być pewni, że wśród setek niekłaniających się poprawności politycznej publikacji znajdziecie coś ciekawego dla siebie. Będzie to także doskonała okazja, aby kupić książki z autografem ulubionego autora (w tym p. Stanisława Mentzena).

DLACZEGO PROSIMY O TWOJĄ POMOC?

Naszą działalność finansujemy z pracy rąk i głów własnych oraz ofiarności darczyńców. Dbamy, aby nie zmarnowała się ani jedna złotówka. Swoje, a tym bardziej Twoje pieniądze oglądamy dwa razy, zanim je wydamy. Staramy się, aby organizowane przez Fundację Najwyższy Czas! konferencje były jak najbardziej wartościowe, a równocześnie jak najbardziej zoptymalizowane finansowo (np. nasi prelegenci występują pro publico bono). Co istotne, wstęp na spotkania zawsze jest „wolny”, a do tego transmitowany w Internecie. Twoje pieniądze wydajemy tylko na to, co absolutnie konieczne! Nie przepalamy pozyskanego finansowania np. na marketing (robimy, co się da, samodzielnie, „oddolnie”) itp. Mamy bardzo duże doświadczenie w organizowaniu imprez: na bardzo przyzwoitym poziomie, ale równocześnie jak najmniejszym kosztem.

Twoja pomoc pozwoli nam sfinansować m.in. salę (to ona stanowi największy, jednostkowy koszt imprezy), a także na czas skończyć montaż filmu „Alfabet Michalkiewicza” (odpowiada za niego Jakub Pitoń, montażysta m.in. dokumentu „Jedwabne. Historia prawdziwa”).

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!