W „Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii” poseł Konfederacji Krzysztof Bosak skomentował sytuację związaną z upadkiem polskiego górnictwa. Wskazał, że politycy rządzący naszym biednym krajem „kłamali wcześniej i kłamią teraz”.

– Po pierwsze, podkreślmy to, że PiS, od kiedy rządzi, zamknął w Polsce 14 kopalń i podpisał z Unią Europejską porozumienie o wygaszeniu w Polsce górnictwa do zera – wskazał Bosak.

– Od stycznia tego roku mamy idące w miliardy dopłaty za to, żeby spółki górnicze redukowały wydobycie i żeby stopniowo zamknąć w Polsce wszystkie kopalnie. To jest praprzyczyna, dla której nie mamy w tej chwili wystarczającej ilości węgla, jako kraj, który ma złoża węgla, musimy go importować z drugiego końca świata – podkreślił.

Poseł Konfederacji zwrócił też uwagę na politykę unijną w tej kwestii. – Druga sprawa jest taka, że Unia Europejska prowadziła politykę dopuszczania importu ogromnych ilości węgla z Rosji. Nawet gdyby polski rząd chciał to zatrzymać, to by się okazało, że nie może, bo jest to sprzeczne z prawem europejskim, z zasadami jednolitego rynku unijnego – dodał.

– Więc zwróćmy na to uwagę, że Unia Europejska wymaga od rządu Polski, żeby zamknąć całkowicie górnictwo i jednocześnie dopuszczała import z zewnątrz. To spowodowało sytuację, w której w tej chwili jesteśmy. Natomiast oczywiście logistycznie Polska nie była przygotowana na przyjmowanie takich ilości węgla z innego kierunku – zaznaczył.

– To, co jeszcze chcę powiedzieć, to, że bierność rządu była przez prawie pół roku. Zapewniano nas, że wszystko jest ok, aż do momentu, kiedy place opróżniły się z węgla i okazało się, że elektrownie mogą zatrzymać się, a część ciepłowni nie ma czym ogrzewać – dodał Bosak.

– Część ciepłowni już w tej chwili się zamyka, bo nie jest w stanie kupić węgla, więc te zapewnienia z tych konferencji, co politycy robią, są nic niewarte. Oni kłamali wcześniej i kłamią teraz, bo nic im innego nie pozostało, jak kłamać, że mają sytuację pod kontrolą – skwitował poseł Konfederacji.

„Oni kłamali wcześniej i kłamią teraz, bo nic im innego nie pozostało jak kłamać, że mają sytuację pod kontrolą” – @krzysztofbosak o sytuacji węglowej w Polsce pic.twitter.com/eFNmb9Jw3G — Wolność__Słowa (@WolnoscO) September 25, 2022