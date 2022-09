REKLAMA

„Chcę zrozumieć” to nowa kampania, która ma przekonywać do szczepienia przeciwko COVID-19 – powiedział w środę szef pandemicznego MZ Adam Niedzielski. Jej narracja będzie polegała na uszanowaniu tego, że jest to decyzja autonomiczna – dodał.

„Minister pandemii” Adam Niedzielski powiedział w czasie konferencji prasowej w Warszawie, że resort chce uruchomić nową kampanię, która ma przekonać do przyjęcia szprycy przeciwko COVID-19.

REKLAMA

Poinformował, że narracja resortu będzie polegała na przekonywaniu i uszanowaniu tego, że decyzja o szczepieniu jest decyzją autonomiczną. – Cały czas stawiamy na dobrowolność szczepień – stwierdził.

Niedzielski utrzymywał, że kampania „Chcę zrozumieć” będzie polegała na przedstawieniu wszystkich dokumentów, dowodów, argumentów rzeczowych, które udało się zgromadzić w czasie szprycowania. Jej centralnym punktem będzie strona internetowa www.gov.pl/chcezrozumiec. Szef pandemicznego MZ zapewnił, że będzie można tam znaleźć wszystkie informacje, które mają rozwiać wszelkie wątpliwości na temat zaszprycowania.

– Ta zmiana charakteru kampanii zachęcającej do szczepienia – można ją sprowadzić do tego, że do tej pory mówiliśmy: szczepmy się, a teraz będziemy mówili raczej w takiej konwencji: co potrzebujesz wiedzieć, jakie informacje potrzebujesz zgromadzić, żeby podjąć tę autonomiczną decyzję, (…) która budzi emocje – powiedział Niedzielski.

Dodał, że kampania była poprzedzona badaniem z udziałem grup fokusowych, w których udział wzięły osoby wątpiące w szpryce. W jego ramach resort chciał zrozumieć te wątpliwości.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że kampania w mediach wraz ze stroną internetową wystartują w przyszłym tygodniu.