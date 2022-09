REKLAMA

Były szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, jednym wpisem na Twitterze wywołał ogromną burzę. Polityk zasugerował bowiem, że za wycieki z Nord Stream odpowiedzialni są Amerykanie. Później wyjaśnił, o co mu chodziło.

W ostatnich dniach doszło do wycieków z dwóch nitek Gazociągu Północnego. Według szefowych rządów Danii i Szwecji jest to efekt „celowych działań”. W pobliżu Nord Stream odnotowano bowiem wybuchy, o czym mówili sejsmolodzy.

O ataku na Nord Stream mówił także niemiecki minister gospodarki Robert Habeck. – Nie były one (wycieki – przyp. red.) spowodowane naturalnymi zdarzeniami lub zmęczeniem materiału, ale rzeczywiście doszło do ataków na infrastrukturę – stwierdził we wtorek.

Podobne zdanie w tej sprawie ma także szefowa KE Ursula von der Leyen, która na Twitterze pisała o „akcji sabotażowej”. Zastrzegła też, że „wszelkie celowe zakłócenia aktywnej europejskiej infrastruktury energetycznej są niedopuszczalne i będą prowadzić do najsilniejszej możliwej reakcji”.

Wpisy Sikorskiego

We wtorek głos w sprawie wycieków z Nord Stream zabrał na Twitterze Radosław Sikorski. Były szef polskiej dyplomacji i przewodniczący delegacji UE-USA w europarlamencie zamieścił zdjęcie z miejsca zdarzenia z enigmatycznym podpisem „Thank you, USA”, co się tłumaczy jako „Dziękujemy, USA”.

„Przy okazji, nie brakuje przepustowości rurociągów, którymi można by transportować gaz z Rosji do Europy Zachodniej, w tym do Niemiec. Jedyną logiką Nordstream było to, by Putin mógł bezkarnie szantażować lub prowadzić wojnę z Europą Wschodnią” – dodał Sikorski.

„Wszystkie państwa ukraińskie i bałtyckie od 20 lat sprzeciwiają się budowie Nordstream. Teraz 20 miliardów dolarów złomu leży na dnie morza, co jest kolejnym kosztem dla Rosji jej zbrodniczej decyzji o inwazji na Ukrainę. Ktoś @MFA_Russia wykonał specjalną operację konserwacyjną” – dodał.

„Uszkodzenie Nord Stream zawęża pole manewru Putina. Jeśli będzie chciał wznowić dostawy gazu do Europy będzie musiał rozmawiać z krajami kontrolującymi gazociągi Brotherhood i Jamał. To jest z Ukrainą i Polską. Dobra robota” – napisał w innym miejscu.

Wpis dotyczący USA wywołał na Twitterze burzę. Cytowali go m.in. wysocy rangą rosyjscy urzędnicy.

Great job tovariasch Radek. pic.twitter.com/ToJ0jHkqT2 — Daniel Foubert 🇵🇱🇫🇷 (@d_foubert) September 27, 2022

Wpis odbił się echem także w USA.

Jak wywołałem 3WŚ – Radek Sikorski https://t.co/UaCBEG4b1n — Wolność__Słowa (@WolnoscO) September 27, 2022

Sikorski postanowił więc „wyjaśnić”, co miał na myśli dziękując Stanom Zjednoczonym. „Psychoprawicy trzeba tłumaczyć” – napisał, załączając zrzut ekranu z tłumaczeniem wpisu ABC News z początku lutego 2022 r. Była na nim krótka wymiana zdań między prezydentem USA Joe Bidenem i jednym z dziennikarzy.

– Jeśli Rosja dokona inwazji… wtedy nie będzie już Nord Stream 2. Położymy temu kres – powiedział Biden. Dziennikarz dopytywał, w jaki dokładnie sposób USA ma to zrobić, skoro „projekt jest pod kontrolą Niemiec”.

– Obiecuję ci, że będziemy w stanie to zrobić – skwitował Biden.

Psychoprawicy trzeba tłumaczyć. pic.twitter.com/Q4IxQGHqQz — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 27, 2022