Zbliżający się do Florydy huragan Ian, zagrażający wielu mieszkańcom stanu, zmusił ich we wtorek do opuszczenia domów. Ponad 2,5 miliona osób objęto nakazem ewakuacji lub ostrzeżeniem przed żywiołem. Szacowana wysokość szkód może przekroczyć 60 mld dolarów.

Według przewidywań kiedy w środę wieczorem czasu miejscowego Ian będzie się przesuwał wzdłuż wybrzeża Zatoki Florydzkiej może stać się huraganem 3 lub 4 kategorii.

Krajowe Centrum Huraganów (NHC) twierdzi, że siła wiatru może osiągnąć ponad 200 km/godz. Wielkość zagrażającej życiu fali sztormowej rejonie Sarasoty może dojść do 3,7 metra.

Jak ocenia Krajowa Służba Pogodowa (NWS,) w środkowej części Florydy może spaść nawet 0,6 metra deszczu. Gubernator Ron DeSantis przestrzegał przed niszczycielskimi powodziami.

– Czas na ewakuację jest teraz. Ruszajcie w drogę – alarmował dyrektor ds. zarządzania kryzysowego Florydy, Kevin Guthrie.

W wtorkowe południe zamknięto międzynarodowy port lotniczy St. Petersburg-Clearwater, a w Tampie kilka godzin później. Linie lotnicze odwołały w USA z powodu pogody ponad 2 tys. lotów.

Do środy w całym stanie miało być zamkniętych blisko 60 okręgów szkolnych. Niektóre szkoły będą służyć jako schrony ewakuacyjne.

Firma badawcza Enki Research, powołując się na symulacje, podała, że szkody związane z huraganem wyniosą od 38 do ponad 60 mld dolarów.

Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre poinformowała, że prezydent Joe Biden rozmawiał we wtorek wieczorem z gubernatorem DeSantisem. Omawiali, w jaki sposób rząd federalny może pomóc Florydzie i „zobowiązali się do dalszej ścisłej koordynacji” wysiłków.

Don't ever expect to see another hurricane named #Ian again. pic.twitter.com/Q9r2n7hARF

We are T-24 hours from a devastating Category 4 hurricane strike on Florida.

#HurricaneIan has gone beast mode tonight.

Satellite images show the eye of Hurricane Ian packed with lightning as it strengthens over the Gulf of Mexico.

The storm is expected to make landfall in Florida on Wednesday. https://t.co/TfK3VfwA2v pic.twitter.com/0JAOk57J2G

— ABC News (@ABC) September 27, 2022