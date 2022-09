REKLAMA

Dokument wewnętrzny Międzyresortowego Komitetu ds. Zapobiegania Przestępczości i Radykalizacji ostrzega przed islamskim prozelityzmem we francuskich szkołach. Młodzi uczniowie wyznający islam są zachęcani do noszenia strojów religijnych, a nawet do prowadzenia modłów w szkołach.

W czerwcu Ministerstwo Edukacji Narodowej podawało, że ataki na świeckość szkoły w I kwartale 2022 r. nieznacznie spadły. Jednak zauważono, że noszenie islamskich strojów religijnych w szkołach stanowi coraz większy problem.

Przede wszystkim chodzi tu o chusty i abaye. W islamie młodsze kobiety jako codzienny ubiór wyjściowy wybierają abayę, czyli rodzaj długiej sukni – płaszcza bez wszytych rękawów, która zakrywa całe ciało i jest luźna, by nie podkreślać talii.

Właśnie stroje dziewcząt w szkołach stanowiły 22% sygnałów o naruszaniu „laickości” szkoły. Szczególny problem stanowią właśnie abaye. Hidżaby są nauczycielom dobrze znane. W przypadku sukni uczniowie grają sobie z kadrą w kotka i myszkę.

Jeden z nauczycieli żalił się, że „abaya stanowi problem” i sam miał „przypadek młodej dziewczyny, która dała mi paragon, aby udowodnić mi, że kupiła swoją długą czarną sukienkę w sieci H&M”. Udowodnienie, że jest to strój religijny i „atak na świeckość” szkoły okazuje się nie taki łatwy. Swoją drogą warto zwrócić uwagę, czym nauczyciel francuski musi się zajmować…

