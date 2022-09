REKLAMA

P. Wiaczesław Wołodin, przewodniczący rosyjskiej Dumy, oświadczył, że władze powinny przeanalizować wypowiedzi polskiego prezydenta w sprawie rekompensaty za straty poniesione przez Polskę w czasie II wojny światowej i podjąć odpowiednie kroki, by pociągnąć go do odpowiedzialności karnej.

JE Andrzej Duda stwierdził, że Polska powinna domagać się reparacji od Niemiec, ale ponieważ Rosja dołączyła do wojny po stronie Niemiec, reparacji powinniśmy domagać się także od Rosji.

REKLAMA

P. Wołodin stwierdził, że Kodeks karny Federacji Rosyjskiej przewiduje karę za takie stwierdzenia, gdyż rehabilitują one faszyzm i obrażają pamięć Rosjan, którzy oddali życie za wolność i niepodległość Polaków. Dziś Polska istnieje jako państwo tylko dzięki państwu rosyjskiemu.

Tekst ukazał się w segmencie Postęp w Kraju w numerze 39-40 (2022) „Najwyższego Czasu!”, który można nabyć TUTAJ.