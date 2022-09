REKLAMA

Renáta Kellnerová ma największą fortunę w Czechach i na Słowacji. To wdowa po miliarderze Petrze Kellnerze, która jest najbogatszą Czeszką drugi rok z rzędu. Przynajmniej według rankingu magazynu Euro.

Petr Kellner w zeszłym roku zginął w katastrofie helikoptera w Stanach Zjednoczonych na Alasce, co odbiło się szerokim echem na świecie. Jego Airbus AS350 B3 rozbił się. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Lwa Białego I klasy. Kellnerová została zarządzającą majątkiem męża po jego śmierci 27 marca 2021 r. i odziedziczyła po nim ogromną fortunę, w tym założoną przez niego grupę inwestycyjną PPF. Jej majątek szacowany jest na 265 miliardów czeskich koron.

Podobnie jak w zeszłym roku, na drugim miejscu listy najbogatszych Czechów jest potentat na rynku nieruchomości Radovan Vítek. Jest większościowym udziałowcem CPI Property Group, która posiada portfel 418 nieruchomości o wartości 9,8 miliarda euro, w tym biura, przestrzenie handlowe, 12 306 mieszkań i 10 488 łóżek hotelowych.

Na trzecie miejsce awansował Karel Komárek, właściciel grupy finansowej KKCG. Jego majątek w 2021 roku wyceniano na 5,5 miliarda dolarów. Tuż za „podium” jest właściciel EPH Daniel Křetínski, który mocno zainwestował we francuskie media (m.in. Le Monde , E3lle, Marianne i L’Obs). Dorobił się na sektorze energetycznym. W Wielkiej Brytanii jest głównym udziałowcem Royal Mail i posiada część West Ham United Football Club. W Czechach Spartę Praga.

Do pierwszej „piątki” czeskich milionerów wszedł w tym roku były premier Andrej Babiš (paria ANO), który awansował o jedno miejsce z szóstego na piąte. To twórca i właściciel koncernu Agrofert, założyciel partii ANO w 2011 roku, w latach 2014–2017 pierwszy wicepremier i minister finansów, a w latach 2017–2021 premier Czech. Nad jego głową zbierają się jednak ciemne chmury w postaci zarzutów o nieuzasadnione wykorzystywanie unijnych funduszy, a nawet o oszustwa podatkowe przy zakupie nieruchomości we Francji.

Renáta Kellnerová je definitivně nejbohatší Češkou. Soud potvrdil dědictví po zakladateli skupiny PPF, vdova po Petru Kellnerovi se stala jejím majoritním akcionářem. https://t.co/0UuMiKnqYM — CzechCrunch (@czechcrunch) September 27, 2022

Źródło: Radio Praga