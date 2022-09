REKLAMA

Na pięć lat więzienia został skazany 43-letni Hubert C., który był oskarżony o podpalenie punktu szczepień i budynku sanepidu w sierpniu ub. r. w Zamościu. Oskarżony przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Artur Szykuła, wyrok wobec 43-letniego Huberta C. zapadł na skutek porozumienia między prokuratorem, obrońcą oskarżonego i oskarżonym.

„Sąd orzekł karę łączną pięciu lat pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary zaliczono mu okres tymczasowego aresztowania od lutego do września br.” – przekazał rzecznik.

Sąd zobowiązał Huberta C. również do naprawienia szkody poprzez wpłatę w sumie ponad 380 tys. zł na rzecz poszkodowanych podmiotów.

„Przestępstwo o charakterze terrorystycznym”

W nocy z 1 na 2 sierpnia 2021 roku Hubert C. podpalił w Zamościu budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Peowiaków i mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19 przy Rynku Solnym. Prokurator uznał to za przestępstwo o charakterze terrorystycznym w celu poważnego zastraszenia wielu osób. 43-latek oskarżony został również o podpalenie dwóch masztów telekomunikacyjnych we wrześniu 2020 r. na terenie miejscowości Złojec.

Mieszkaniec powiatu zamojskiego po dokonaniu przestępstw wyjechał z kraju, przebywał w Szwajcarii. Został zatrzymany w lutym br., gdy przekraczał granicę i zmierzał w kierunku miejsca zamieszkania.