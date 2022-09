REKLAMA

Sławomir Mentzen z Konfederacji po prostu nie wytrzymał i musiał skomentować propagandowy post premiera Mateusza Morawieckiego.

Wychodzi na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości szykuje nam kolejny podatek. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin napisał na swoim Twitterze, że skierował do premiera „rozwiązanie dot. opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych”. W jego ocenie szacowany wpływ do budżetu wyniesie 13,5 mld złotych.

„Będę domagał się od spółek Skarbu Państwa, aby ograniczały swoje nadmiarowe zyski. Nie będę tolerował sytuacji, gdy odbywa się to kosztem polskich rodzin, szkół, szpitali i innych wrażliwych podmiotów” – napisał z kolei Mateusz Morawiecki w poście na Facebooku.

Mentzen musiał odpowiedzieć

W obliczu takiej propagandy nie mógł pozostać bierny ekonomista Sławomir Mentzen reprezentujący Konfederację. Jak zauważył trzeźwo polityk, tu nie chodzi wcale o zdyscyplinowanie samych spółek Skarbu Państwa („dla dobra Polaków”), a obrabowanie wszystkich firm, w tym prywatnych z najróżniejszych branż.

„Przecież wy chcecie ukraść pieniądze (tzn. nałożyć 50% podatek) spółkom zatrudniającym powyżej 250 pracowników. Nie tylko energetycznym. Ze wszystkich branż. Również tym prywatnym. Nakładając podatek wstecz. To jest całkowite bezprawie” – odpisał w komentarzu Sławomir Mentzen z Konfederacji.

„Mam nieodparte wrażenie, że prawo i firmy to ich najmniej obchodzą…” – dodał inny komentator.

„Bolszewikom prawo nie przeszkadza” – podsumował kolejny internauta.