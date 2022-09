REKLAMA

Wojna na Ukrainie i sankcje doprowadziły do wstrzymania produkcji samochodów w Rosji. Nastąpił tam jednak gwałtowny wzrost importu używanych japońskich samochodów. Większość maszyn przypływa do portu we Władywostoku.

Od czasu nałożenia sankcji po inwazji na Ukrainę, w Rosji zamknięto większość fabryk samochodów. Brakuje importowanych komponentów, a obniżenie norm nie wiele pomogło. Import nowych samochodów też jest skomplikowany. Popularne stały się więc japońskie samochody z „drugiej ręki”.

Japonia stosuje mniej surowe sankcje niż Stany Zjednoczone czy Europa. Do Władywostoku przybijają więc statki z samochodami, a import eksplodował. Jeden z importerów żartuje, że stał się „spekulantem wojennym”, ale takiego popytu dawno nie widziano.

To największy eksport używanych „Japończyków” od 2009 roku. Problemem są kierownice po prawej stronie. Na rosyjskim Dalekim Wschodzie do tego się już przyzwyczaili dość dawno. W samym Władywostoku jeździ niewiele samochodów z kierownicą po lewej stronie. Teraz można je zobaczyć już także w Rosji centralnej. W Rosji od początku wojny sprzedaż nowych samochodów spadła o 80%. Próżnię wypełniła Japonia.

