Oko huraganu Ian dotarło w środę do wybrzeży Florydy tuż po godz. 15:00 lokalnego czasu w pobliżu wyspy Cayo Costa. Po południu ponad 524 tys. domów i firm było pozbawionych prądu. W sumie dotknęło to ponad 830 tys. klientów zakładów energetycznych.

Według Krajowego Centrum Huraganów (NHC) Ian uderzył w południowo-zachodnie wybrzeże Florydy wiatrem o prędkości ok. 249,5 km/godz, co czyni go huraganem 4. kategorii. Jak wyjaśniło NHC kategorię 5. huragan osiąga przy wietrze o sile przekraczającej 256,6 km/godz.

Ian jest najsilniejszym huraganem, jaki pojawił się w ostatnich dekadach na zachodnim wybrzeżu Florydy. Dorównuje siłą huraganowi Charley z 2004 roku. W ciągu ostatnich 30 lat Amerykę nawiedziły tylko dwa huragany kategorii 5. Obydwa uderzyły we Florydę.

Meteorolodzy ostrzegają, że duże obszary stanu doświadczą „katastrofalnych fal sztormowych, silnych wiatrów, ulewnych deszczów i powodzi”.

„Duża część zachodnio-środkowej Florydy i miejsca w głębi lądu stoją w obliczu katastrofy: możliwa jest 'historyczna’ fala sztormowa do 5,5 m zdolna pochłonąć przybrzeżne domy; deszcz może spowodować powódź w dużej części stanu; a miażdżące wiatry mogą zniszczyć domy i przerwać dostawy prądu na kilka dni lub tygodni” – podkreśla CNN.

Water creeping up to the first floor our our hotel. Looks like the inside of the Titanic. Cars are fully underwater #Ian pic.twitter.com/kp1v73bgf6 — Taylor Wirtz (@TaylorWirtzWINK) September 28, 2022

Storm surge in Fort Myers, Florida is absolutely brutal right now. Major hurricane Ian is currently equalling the 4th strongest hurricane to ever hit Florida. This camera is 6ft above the ground btw 🎥 Via @mikebettespic.twitter.com/BDLZj33csP — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) September 28, 2022

Cytuje mężczyznę, który w Myers Beach był świadkiem potężnego uderzenia Iana.

„Fala sztormowa jest bardzo duża. Widzimy samochody i łodzie pływające po ulicy. Widzimy drzewa prawie złamane na pół. Na ulicach panuje dość duży chaos” – relacjonował miejscowy architekt Frank Loni.

Na Florydzie miliony mieszkańców są objęte nakazami ewakuacji. Gubernator stanu Ron DeSantis podkreśli jednak w środę, że w niektórych hrabstwach na bezpieczną ucieczkę jest już za późno.

Na nagraniach z USA widać, jak spustoszenie sieje żywioł:

WATCH: Weatherman Jim Cantore is nearly blown away while reporting on Hurricane Ian pic.twitter.com/BKV90AFhxG — BNO News (@BNONews) September 28, 2022

You're looking at major flooding over at Diamondhead Beach Resort on Fort Myers Beach @nbc2 #HurricaneIan absolutely devastating pic.twitter.com/CyAxpIJQWY — Ashley Graham (@ashleygrahamtv) September 28, 2022

Sparks and flames explode from downed power lines in Naples, Florida, ahead of Hurricane Ian. LIVE UPDATES: https://t.co/pprirarnV5 pic.twitter.com/xs6iAmeVKE — ABC News (@ABC) September 28, 2022

Escaping Hurricane #Ian:

Traffic crawling northbound on I-75 in Sumter County, FL as we head south to cover the landfall on Wednesday. Coverage continues 24/7 on @weatherchannel

Live from Tampa, Sarasota and Jacksonville this evening.#Tropics#HurricaneIan pic.twitter.com/lWHd9b1CSY — Mike Seidel (@mikeseidel) September 27, 2022