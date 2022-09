REKLAMA

Policjanci z Kęt zatrzymali dwóch mężczyzn, którym zarzucili dokonanie szeregu kradzieży. Złodzieje działali w województwie małopolskim i śląskim. Kradli paliwo na stacjach oraz włamywali się do przysklepowych wiat z butlami gazowymi.

– Policjanci przerwali przestępczą działalność 27–latka z gminy Kęty oraz 28–letniego mieszkańca gminy Wilamowice. Są podejrzani o popełnienie ponad 50 czynów karalnych. Trudnili się kradzieżami paliwa oraz włamaniami do przysklepowych wiat z butlami gazowymi. Zostali już tymczasowo aresztowani – powiedziała w czwartek rzecznik oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka.

REKLAMA

Policjantka poinformowała, że „przez kilka ostatnich miesięcy w powiecie oświęcimskim dochodziło do kradzieży paliwa na stacjach”. – W ostatnich tygodniach doszło też do włamania do przysklepowej wiaty z butlami gazowymi na terenie Nowej Wsi – dodała.

Pracujący nad sprawą policjanci z kęckiego komisariatu ustalili, że związek z przestępczym procederem ma dwóch mężczyzn. – Zostali zatrzymani tuż po kradzieży z włamaniem do kolejnej wiaty z butlami gazowymi – powiedziała rzecznik.

Mężczyźni usłyszeli po 52 zarzuty. Oświęcimski sąd rejonowy na wniosek prokuratora zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy.

– Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci w dalszym ciągu ustalają, czy podejrzani mają związek z innymi podobnymi czynami – dodała Małgorzata Jurecka.