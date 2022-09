REKLAMA

Mamy nowe wydanie „Najwyższego Czasu!”. Numer podwójny 39-40 (2022) jest już do kupienia w Internecie i w dobrych punktach prasowych!

Wstępniak Tomasza Sommera

👉 Nasza tradycyjna jesienna, XI już Konferencja Prawicy Wolnościowej odbędzie się w tym roku w dniach 12-13 listopada w siedzibie SDP przy ul. Foksal w centrum Warszawy. Jej program jest jeszcze w trakcie ustalania, goście są zapraszani, ale niewątpliwie jej kulminacją będzie film „Alfabet Michalkiewicza”, który będzie miał premierę w trakcie konferencji. Właśnie przystępuję do jego montażu, więc sam nie wiem jeszcze do końca, jaką ostatecznie przyjmie wizualną formę – natomiast treściowo stanowi, zgodnie z tytułem, prezentację najpopularniejszych tez i powiedzonek red. Michalkiewicza, jakie wypracował sobie przez ostatnie kilkadziesiąt lat, wzbogaconą o wypowiedzi jego znajomych układające się w rys biograficzny. Nie mam wątpliwości, że wszyscy fani naszego Autora będą filmem ukontentowani. Czas konferencji zbiegnie się z dwoma jubileuszami – 80 urodzinami Janusza Korwin-Mikkego i 75 urodzinami właśnie Stanisława Michalkiewicza, więc film będzie stanowił też formę prezentu urodzinowego! Konferencja tradycyjnie potrwa dwa dni i – również tradycyjnie – będzie przeglądem tego wszystkiego, co się dzieje w środowisku wolnościowym w ciągu ostatnich miesięcy, czyli w pokowidowej epoce powrotu inflacji. Na pewno zorganizujemy też debatę na temat planów wyborczych Konfederacji, które powinny się już coraz bardziej konkretyzować przed nadchodzącym maratonem głosowań. Oczywiście, jak zwykle, nasza Konferencja połączona będzie z targami książki i rozmaitymi imprezami towarzyszącymi.

👉 Co do książek, to w tym roku mamy zamiar wydać jeszcze trzy nowe pozycje: książkę z publicystyką Sławomira Mentzena „Tak trzeba żyć”, której premierę uda się pewnie zrobić jeszcze w październiku. Kolejny tytuł to druga, po atomowym debiucie, jakim był „Manifest Antykomunistyczny”, książka Razprozaka – jej tytuł na razie pozostaje tajemnicą. W przygotowaniu mamy też nową monografię prof. Marka Chodakiewicza zatytułowaną „Światy islamu” – pierwsze w języku polskim kompleksowe i porównawcze omówienie historii, ideologii i polityki islamu, której pisanie trwało dobrych kilkanaście lat.

👉 Serdecznie zapraszam wszystkich naszych Czytelników i Sympatyków do pooddychania przez kilkanaście godzin naszej Konferencji czystą wolnością, bez grama wszechogarniającego wariactwa. Jak zwykle, zapraszam także do wspierania naszej imprezy na zrzutce – w tym roku część zbieranej kwoty zostanie przeznaczona na montaż opisywanego wyżej filmu o red. Stanisławie Michalkiewiczu. Już się cieszę na spotkanie z państwem w listopadzie, tuż po Święcie Niepodległości.