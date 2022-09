REKLAMA

Znany amerykański watykanista John L. Allen Jr twierdzi, że kolejnym papieżem może zostać kardynał Konrad Krajewski. Obecnie polski kapłan jest prawą ręką papieża Franciszka.

59-letni kardynał Konrad Krajewski od 9 lat jest jałmużnikiem papieskim, czyli odpowiada za działalność charytatywną papieża. Polski kapłan zasłynął m.in. z tego, że oddał swoje mieszkanie uchodźcom, czy złamał policyjne pieczęcie, by przywrócić prąd nielegalnym „lokatorom”.

Jak widać wiele go łączy z obecnym papieżem, co zauważa także Allen Junior. Watykanista twierdzi, że Krajewski „jest ulepiony z tej samej gliny” co Franciszek. Zdaniem eksperta polskie pochodzenie może mu jednak pomóc w zjednaniu sobie konserwatystów.

Watykanista zauważa, że już teraz papież Franciszek powierza kardynałowi Krajewskiemu najważniejsze zadania. Polski kapłan m.in. pojechał na odzyskane przez Ukrainę tereny z darami w imieniu Ojca Świętego.

Na miejscu kardynał pracował w kamizelce kuloodpornej, a nie w sutannie. Krajewski był obecny przy odkrywanych masowych grobach pomordowanych przez Rosjan Ukraińców i uciekał przed rosyjskim ostrzałem.

– Człowieku, ten kardynał ma jaja – stwierdził John L. Allen Jr.

W Łodzi kardynał Krajewski jest postacią lubianą. Często bierze udział w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górą, a łodzianie mówią o nim z sympatią. Księża z Łodzi nie chcą jednak komentować tego typu doniesień.

– Kardynał Krajewski jest obecnie najbliższym współpracownikiem papieża, jego prawą ręką, w jego imieniu wyrusza na trudne misje, niosąc nie tylko pomoc materialną ale i modlitwę – mówi jedynie ks. Paweł Kłys, rzecznik prasowy łódzkiej kurii.