Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r. wzrosły rdr o 17,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,6 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen we wrześniu o 16,6 proc. rdr i wzrostu o 1,0 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i sierpień 2022 r.:

– Mooootyla nogaaa. Inflacja we wrześniu (flash) wyniosła 17,2% przy konsensusie 16,5%. Żywność wysoko, energia wysoko. Ale prawdziwym zaskoczeniem jest inflacja bazowa, która prawdopodobnie wzrosła do 10,7-10,8%. TO SIĘ ROZPĘDZA! – skomentowali odczyt analistcy mBanku.

– Skąd taki wyskok miar bazowych? Tradycyjnie we wrześniu mogła wystrzelić edukacja. Być może dołożyła też łączność (indeksacje umów już się zaczęły). Wygląda na to, że firmy max testują możliwości przerzucania cen na konsumentów – wyjaśnia mBank na Twitterze.

– Inflacja za wrzesień 17,2%. W styczniu pewnie ponad 20%. To jest cena, którą płacimy za rządy ekonomicznych analfabetów, za durną wiarę, że dobrobyt nie bierze się z pracy, przedsiębiorczości i oszczędności, a z zasiłków, długu i drukowania pieniędzy – skomentował wzrost inflacji dr Sławomir Mentzen z Konfederacji.

