Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kanady wezwało współobywateli do powstrzymania się od wszelkich wyjazdów do Federacji Rosyjskiej, a tych, którzy już przebywają na jej terytorium , do natychmiastowego opuszczenia kraju, donosi Ukrinform.

„Unikaj wszelkich podróży do Rosji ze względu na wpływ wojny z Ukrainą, w tym częściową mobilizację, ograniczenia transakcji finansowych i coraz bardziej ograniczone możliwości podróży lotniczych. Jeśli jesteś już w Rosji, powinieneś opuścić jej terytorium , gdy jeszcze trasy komunikacyjne pozostają dostępne” – radzi MSZ.

Kanadyjczycy, którzy mimo wszystko zamierzają pozostać w Rosji, proszeni są o „powściągliwe zachowanie”. „Komunikaty związane z obecną sytuacją są dokładnie sprawdzane przez władze lokalne. Możesz ponieść poważne konsekwencje, jeśli będziesz omawiać, rozpowszechniać lub publikować informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę – przestrzega resort.