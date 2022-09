REKLAMA

Major Jamie Lee Henry, czyli pierwszy transseksualista w amerykańskiej armii, oraz jego żona, zostali oskarżeni o zdradę.

Henry, major w armii Stanów Zjednoczonych pracował jako internista sztabowy w Fort Bragg, siedzibie XVIII Korpusu Powietrznodesantowego Armii, kwaterze głównej Dowództwa Operacji Specjalnych Armii Stanów Zjednoczonych oraz Centrum Medycznego Armii Womack i posiadał poświadczenie bezpieczeństwa na poziomie tajnym.

Z kolei jego żona dr Anna Gabrieliani była zatrudniona jako anestezjolog w Instytucie Medycznym 1 z siedzibą w Baltimore w stanie Maryland.

Według aktu oskarżenia oboje – transseksualny wojskowy i jego żona – spiskowali przeciwko Stanom Zjednoczonym. Próbowali dostarczyć tajne informacje na temat stanu zdrowia amerykańskich żołnierzy rosyjskim służbom.

Henry i Gabrieliani spotykali się z człowiekiem, których ich zdaniem był pracownikiem rosyjskich służb. Para przekazała mu informację i przeprowadziła dyskusję na temat tego, jak mogą pomóc rosyjskiemu rządowi.

Podczas spotkań Gabrieliani powiedziała, że kierują nią poczucie „rosyjskiego patriotyzmu”. Stwierdziła także, że jest gotowa pójść do więzienia za swoje przekonania.

Jej mąż Henry z kolei wyznał, że próbował wstąpić na ochotnika do armii rosyjskiej, by walczyć na Ukrainie, jednak odrzucono jego zgłoszenie.

– Sposób, w jaki patrzę na to, co dzieje się teraz na Ukrainie, polega na tym, że Stany Zjednoczone wykorzystują Ukraińców jako przedstawicieli ich własnej nienawiści wobec Rosji – mówił amerykański wojskowy.

Podczas kolejnych spotkań major zaczął mieć obawy dotyczące przedstawiciela Rosji, który się z nimi spotykał, ale jego żona uspokajała go i mówiła, by „nie był tchórzem”.

Jak się jednak okazało przeczucia transseksualnego wojskowego były dobre – rzekomy rosyjski szpieg był w rzeczywistości agentem FBI. Teraz parze grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

BREAKING: First openly trans Army officer charged in plot to give U.S. military medical info to Russians to help in war against Ukraine – https://t.co/apHT1vYazs pic.twitter.com/AmJ6jMmEfr

— Breaking911 (@Breaking911) September 29, 2022