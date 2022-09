REKLAMA

Władimir Putin formalizuje aneksję czterech ukraińskich regionów: ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego. Ceremonia obywała się „uroczyście” w sali gieorgijewskiej na Kremlu.

Wzięli w niej udział szefowie separatystycznych donieckiej i ługańskiej republik ludowych Denis Puszylin i Leonid Pasiecznik, a także przywódcy obwodów chersońskiego i zaporoskiego Wołodymyr Saldo i Jewhen Balicki. Podczas uroczystości Putin zaznaczył, że mieszkańcy tych regionów… „dobrowolnie zdecydowali się być z Rosją”.

„Dokonali wyboru – być ze swoim ludem, być z Ojczyzną, żyć jej losem, razem z nią wygrywać. Prawda jest za nami! Rosja jest za nami!” – powiedział Putin po podpisaniu 30 września dekretu. Władimir Putin ogłosił zarazem, że mieszkańcy tych regionów południowej i wschodniej Ukrainy rzeczywiście będą „naszymi obywatelami na zawsze”.

W swoim przemówieniu wezwał także Ukrainę do zawieszenia broni: „Wzywamy reżim kijowski do natychmiastowego zaprzestania ostrzału, wszelkich działań wojennych i powrotu do stołu negocjacyjnego”. Dodał, że „Kijów musi szanować wybór tego narodu” i że jest to „jedyna droga do pokoju”.

Decyzji Putina nie uznaje prawie żaden kraj. Dla niektórych jest to wręcz wynik słabości i chęć wyjścia z wojny z nabytkami terytorialnymi, co pozwalałoby ogłosić sukces rzekomej „operacji specjalnej”. Zwraca się uwagę, że aneksja czterech regionów nie wywołuje bynajmniej w Rosji takiego entuzjazmu i wzrostu poparcia dla Putina jak zaanektowanie w 2014 roku Krymu.

Dla większości Rosjan, „nowe nabytki” to jednak część Ukrainy. BBC cytuje szykanowaną przez władze rosyjskie politolożkę Jekatierinę Szulman, która podkreślała, że po przeprowadzeniu aneksji okupowanych regionów Ukrainy Rosja stanie się „państwem z delegitymizowanymi granicami”. Decyzję Putina ma jeszcze zatwierdzić rosyjski parlament, a następnie oba terytoria, podobnie jak regiony doniecki i ługański, zostaną anektowane.