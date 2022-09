REKLAMA

Tenis nazywany był kiedyś sportem dżentelmenów, uznawano go za zajęcie dla ludzi „na poziomie”. Wiele się od tego czasu zmieniło, jednak szokujące sceny, których świadkami byli kibice podczas meczu we francuskim Orleanie, zaskoczyły cały świat Sprawcami zdarzenia byli Francuz Corentin Moutet i Bułgar Adrian Andreev.

Corentin Moutet (Francja, 64. ATP) i Adrian Andreev (Bułgaria, 247. ATP) rywalizowali ze sobą aż dwie godziny i 58 minut. Ostatecznie Bułgar wygrał 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Po meczu, jak nakazuje tradycja, obaj zawodnicy podeszli do siatki i podali sobie ręce. Z tym, że Andreev dodatkowo mocno trzepnął rywala barkiem i odepchnął go. Doszło do wymiany słów. Francuz błyskawicznie przeszedł na drugą stronę kortu i uderzył Bułgara.

Do tenisistów podbiegł polski sędzia Dawid Klawikowski i ich rozdzielił.

Niedługo po zajściu głos w sprawie zabrał Moutet, zwycięzca niedawnego challengera w Szczecinie. „Nie chcę przepraszać za to, co stało się po meczu. Kiedy gracz pozwala sobie dwukrotnie powiedzieć: p*****l się, patrząc mi w oczy, nie mogę się powstrzymać, żeby on zrozumiał na mój własny sposób, że takie rzeczy się nie zdarzają” – napisał Francuz na Instagramie.

„Groził mi i poprosił, żebym czekał na niego przy wyjściu z kortu. Oczywiście tak zrobiłem, ale nie mogłem się doczekać przez 10 minut. Był wtedy ukryty po drugiej stronie za sześcioma ochroniarzami. Słyszałem twoje groźby, więc kiedy wyjdziesz z pokoju, w którym cię ukryli, będę bardzo szczęśliwy, widząc, jak je realizujesz” – dodał Moutet.

Do eskalacji konfliktu ponoć nie doszło. Przynajmniej oficjalnie. Co się ostatecznie wydarzyło w szatni i poza nią – o tym już nie ma informacji.