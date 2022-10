REKLAMA

„Armia rosyjska jest w stanie przerażającej ruiny” – mówi Bertrand Badie, profesor nauk politycznych i specjalista ds. stosunków międzynarodowych. Jego zdaniem jedyną szansą dla Putina jest rzucenie ręcznika na ring.

Prof. Badie mówi o klęsce klęsce militarnej, która dała o sobie znać już wtedy, kiedy załamało się zdobycie Kijowa. Miała być szybKa „denazyfikacja” Ukrainy, o której już się dzisiaj praktycznie nie mówi. Zdaniem tego specjalisty, obecna aneksja czterech regionów Ukrainy to przygotowanie przez Putina „odwrotu”, czyli przekształcenie klęski militarnej w zwycięstwo polityczne.

Bilans jest tragiczny. Utrata pozycji Putina, ale i obalenia mitu o tym, że armia Rosji jest drugą co do wielkości armią na świecie. „Myśleliśmy, że jest prawie niezwyciężona. Nie tylko zawiodła, ale co gorsza, jest w absolutnie przerażającym stanie ruiny” – dodaje Badie.

Jego zdaniem niezbyt słuszna jest też opinia, że Chiny i Indie są „sojusznikami” Moskwy. Coraz bardziej od tego sojuszu się dystansują, a izolacja Rosji ma być coraz bardziej widoczna. Dalej twierdzi, że pobór pokazał, że „mamy do czynienia z silnym stanem rozkładu rosyjskiej armii”, z brakiem koordynacji, złym dowodzeniem.

Badie mówi, że Putin dopiero teraz odkrywa prawdę o swoim społeczeństwie i słabości swojego państwa. Specjalista uważa, że świadczą o tym masowe ucieczki poborowych i niezdolność administracji do zatrzymania tych ludzi. Ma się wrażenie, że „społeczeństwo ucieka przed Putinem” – dodaje profesor.

Jego zdaniem są trzy możliwe scenariusze zakończenia konfliktu. Bunt społeczeństwa w różnych formach. Katastroficzne prognozy dla rosyjskiej gospodarki i „gra dyplomatyczna”. Badie twierdzi, że Putin powinien odpuścić, tak jak zrobili to Amerykanie w Wietnamie, Iraku i Afganistanie, czy jak Francuzi i Brytyjczycy w wojnach dekolonizacyjnych. Mały problem w tym, że myślenie rosyjskie nie musi się pokrywać z ewolucją Zachodu, a okazania słabości to cios dla wielkoruskiego szowinizmu i zawsze zagrożenie władzy „cara”. Zresztą „odpuszczenie” przez Sowietów Afganistanu była właśnie początkiem końca tego państwa…

Źródło: France Info