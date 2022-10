REKLAMA

Sondaż poparcia dla partii politycznych, zrealizowany przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, potwierdza, że chociaż wybory wygrywa PiS i Zjednoczona Prawica, to ugrupowanie to nie da rady samodzielnie osiągnąć większości.

Traci ich największy rywal, czyli Koalicja Obywatelska, która w zeszłym tygodniu otarła się o próg 30 proc. Teraz mają 28 proc. poparcia, a chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 36 proc. badanych (tutaj mamy spadek o 1 punkt procentowy).

Po 1 punkcie procentowym zyskały Polska 2050 Hołowni (11 proc.) i Konfederacja, która według tej pracowni cieszy się poparciem 9 proc. wyborców.

Najwięcej zyskała w tym badaniu Lewica. Wskazało na nią 9 proc. badanych (wzrost o 3 punkty procentowe). Na Polskie Stronnictwo Ludowe wskazało 4 proc. badanych, czyli o 1 punkt mniej niż tydzień temu.

Deklarowana frekwencja wynosi 59 proc. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 23 do 26 września 2022 roku.

Źródło: wPolityce