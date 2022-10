REKLAMA

Poseł Konfederacji Robert Winnicki stwierdził w Radiu ZET, że partie tzw. „totalnej opozycji” nie mają żadnych pomysłów na walkę z inflacją i tylko przelicytowują się z PiS-em na szkodliwe pomysły.

– Rząd ani NBP nie walczy z inflacją, tylko po prostu wrzuca szuflami do tego pieca inflacyjnego jak najwięcej paliwa, żeby ona się pięknie paliła – stwierdził wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL w Radiu ZET.

Odpowiedział mu Robert Winnicki z Konfederacji, który zauważył, że pomysłu proponowane m.in. przez PSL wcale nie są lepsze od tych pisowskich.

– Panie marszałku, ale wy chcecie ich przelicytowywać jak zgłaszają różne pomysły – razem z Platformą i z Lewicą – odpowiedział ludowcowi narodowiec.

– Jak Konfederacja będzie rządzić – a to się nigdy nie stanie – będziecie mogli swoje pomysły wprowadzać – odparował Zgorzelski.

W dalszej części programu Winnicki mówił, że „groźniejsze jest to, że na socjalistyczne ruchy PiS-u, czyli znowu dodruk pieniądza, dopłaty do wszystkiego, jak była kwestia dopłaty węglowej, to PiS wydał lekką ręką 11 miliardów złotych, czyli wrzucił ponownie pieniądze w rynek, znowu napędził inflację, a poprawki, które składało PSL, Platforma, Lewica, windowały tę liczbę pieniędzy do ponad 40 miliardów złotych”.

– To by oznaczało, że gdyby realizować socjalistyczne pomysły PiS-u, to mamy 17,2 [proc. inflacji], a gdyby realizować całej reszty socjalistyczne pomysły, to już byśmy przebili 20 proc. – uważa polityk Konfederacji.

