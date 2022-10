REKLAMA

Ekscentryczny miliarder Elon Musk opublikował na Twitterze swój pomysł na zaprowadzenie pokoju pomiędzy Ukrainą i Federacją Rosyjską. Pomysł właściciela Tesli nie przypadł do gustu Ukraińcom.

Elon Musk zaproponował na Twitterze rozwiązania, które miałyby doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie. Miliarder napisał:

„Pokój Ukraina-Rosja:

– Ponowne wybory w anektowanych regionach pod nadzorem ONZ. Rosja odchodzi, jeśli taka jest wola ludzi.

– Krym formalnie należy do Rosji, tak jak było od 1783 r. (do pomyłki Chruszczowa).

– Zapewnione dostawy wody na Krym.

– Ukraina pozostaje neutralna”.

Do wpisu bogacz załączył również sondę, w której można było zaznaczać odpowiedzi „tak” lub „nie”. Do godzin 5. we wtorek w ankiecie wzięły udział 2 mln osób. Zdecydowana większość (61,3 proc.) nie zgadza się z pomysłem Muska.

Miliarder zupełnie nie przejmował się negatywnymi komentarzami. W innym wpisie napisał: „Warto również zauważyć, że możliwym, choć mało prawdopodobnym, wynikiem tego konfliktu jest wojna nuklearna”.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022