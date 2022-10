REKLAMA

Co najmniej 15 osadzonych zginęło w poniedziałek w zamieszkach, które wybuchły między osadzonymi w więzieniu w mieście Latacunga w środkowym Ekwadorze – przekazały władze. Dodano, że więźniowie walczyli ze sobą, używając pistoletów i noży.

To kolejna odsłona fali przemocy, która przetacza się przez ekwadorskie więzienia; w 2021 r. zginęło w nich 316 więźniów.

Według informacji policji zginęło 15 osób, a 21 zostało rannych, z których 14 już przewieziono do szpitali – poinformował gubernator prowincji Cotopaxi, w której leży Latacunga.

Konserwatywny rząd Ekwadoru wiąże przemoc w więzieniach z walką gangów o terytorium i kontrolę nad sprzedażą narkotyków.

Ekwadorski system więziennictwa jest nękany wieloma problemami z powodu zaniechań państwa, braku kompleksowej polityki i złych warunków, w których osadzeni odsiadują kary – ocenia Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka, organ Organizacji Państw Amerykańskich.

W ekwadorskich więzieniach jest ok. 30 tys. miejsc, ale przebywa w nich ok. 35 tys. osób – informuje agencja AP. Więzienie w Latacunga jest jednym z największych w kraju, przebywa w nim ok. 4,3 tys. osadzonych. Wielu więźniów w Ekwadorze jest członkami gangów narkotykowych. Państwo graniczy z największymi na świecie producentami kokainy, Kolumbią i Peru, i służy za centrum przeładunkowe tego narkotyku na rynek europejski i północnoamerykański – pisze AFP.

WATCH: At least 15 people were dead and 20 injured after a clash between inmates armed with guns and knives inside the Latacunga prison in central Ecuador on Monday left, authorities said #Ecuador #Prisonriot #crime pic.twitter.com/FfPBtHFlgo — BNN Newsroom (@BNNBreaking) October 4, 2022

Familiares de reclusos desesperan por información en exteriores de cárcel de #Latacunga.#Cotopaxi Video: Wilson Pinto pic.twitter.com/jNA6Q1oQcg — Jorge Villón (@jvillon7) October 3, 2022

#Cotopaxi #Ecuador🇪🇨- Inmates seen attempting to escape at the #CPLCotopaxi No. 1. prison in #Latacunga as rioting brakes out, police tactical teams from the National Police and the Armed Forces responding according to SNAI (🎥@magacastal) pic.twitter.com/epbS3gzgvw — CyclistAnons (@CyclistAnons) October 4, 2022