Trzy osoby zginęły, a trzy zostały ranne we wtorek w wybuchu w zakładach zbrojeniowych Arsenał w Kazanłyku w środkowej Bułgarii – poinformowało radio publiczne.

Do eksplozji doszło w magazynie, w którym przechowywane były materiały wybuchowe. Według świadków eksplozja była bardzo silna. Nad budynkiem uniosła się czarna chmura.

Trzech rannych transportowano do szpitala w Starej Zagorze. Zwołano komisję, która bada przyczyny zdarzenia.

W ostatnich latach w Bułgarii doszło do szeregu eksplozji w zakładach zbrojeniowych w Kazanłyku i leżącym w północno-zachodniej Bułgarii Łomie oraz w kilku innych miejscowości. Zginęło w nich łącznie 20 osób – przypomniał portal Mediapool. Rok temu bułgarska prokuratura poinformowała o podejrzeniach, że za częścią eksplozji mogła stać Rosja.

🇧🇬 #Bulgaria: Possibility of Secondary Explosion at “#Arsenal” #Weapons Factory, 2 Women are still Missing ➡️ https://t.co/dmXrMFdGq3 pic.twitter.com/pRwlwoeThW

— Novinite.com (@novinite_com) October 4, 2022