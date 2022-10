Egzekucja wykonana. Kara śmierci za zabójstwo [FOTO]

REKLAMA

Sprawiedliwości stało się zadość. Więzień zakładu karnego w Huntsville w amerykańskim Teksasie został stracony za zabójstwo, którego dokonał w 2004 roku. Egzekucji dokonano przez wstrzyknięcie trucizny.

38-letni John Henry Ramirez otrzymał wyrok śmierci za zabicie 46-letniego Pabla Castro, gdy ten wynosił śmieci podczas pracy w sklepie spożywczym w mieście Corpus Christi.

Według prokuratury Ramirez ukradł swojej ofierze 1,25 dolara, a następnie pchnął go nożem 29 razy. Stało się to w trakcie serii rabunków dokonanych przez Ramireza i dwie kobiety po trzydniowym upojeniu narkotykowym. Mężczyzna uciekł do Meksyku, ale 3,5 roku później został pojmany i deportowany do Stanów Zjednoczonych.

Więzień zabiegał o to, żeby w trakcie egzekucji mógł się za niego modlić na głos i dotykać go duchowny. W związku z tym przekładano termin jego egzekucji.

W marcu Sąd Najwyższy USA stanął po stronie Ramireza, orzekając, że stany muszą uwzględniać życzenia więźniów z celi śmierci, którzy chcą, aby ich przywódcy religijni modlili się i dotykali ich podczas egzekucji. (…) Jego przewodnik duchowy Dana Moore położył prawą rękę na klatce piersiowej więźnia i trzymał ją tam przez cały czas egzekucji.

Przed śmiercią Ramirez wyraził żal i wyrzuty sumienia.

„To był obrzydliwy czyn. Mam nadzieję, że to was pocieszy. Jeśli to wam pomoże, to będę zadowolony” – powiedział, zwracając się do czwórki dzieci zamordowanego Castro, które przyglądały się egzekucji.

